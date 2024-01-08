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大咖台南催票…藍拚翻轉 綠固守

聯合報／ 記者李文德鄭惠仁謝進盛黃于凡蔡維斌／連線報導
前總統馬英九（右二）昨天到台南陪立委候選人陳以信（左一）到市場拜票。記者李文德／攝影
前總統馬英九（右二）昨天到台南陪立委候選人陳以信（左一）到市場拜票。記者李文德／攝影

雲嘉南各立委候選人昨天把握選前超級星期天催票，前總統馬英九、立法院前院長長王金平到台南幫泛藍候選人助陣，台南市長黃偉哲則帶領綠營衝刺。另，嘉義藍綠各以車隊掃街、民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳珮琪在雲林辦女力座談。藍綠白今天同在台南掃街，藍、白拚在深綠選區逆轉勝，綠要衝出最高票。

前總統馬英九及胞姊馬以南陪南市第6選區國民黨陳以信到東區崇義黃昏市場送春聯，民眾熱情地不斷喊「歡迎馬前總統」，馬還到市場廣播室當起「播音員」。王金平為4選區無黨籍李全教的造勢站台，推崇李是學者出身，未來新市鐵路地下化讓李去立院打拚。

台南市立委候選人郭國文（右四）發布問政成績， 市長黃偉哲（左三）相挺。記者謝進盛／攝影
台南市立委候選人郭國文（右四）發布問政成績， 市長黃偉哲（左三）相挺。記者謝進盛／攝影

南市2選區郭國文發表七股區問政成績單，指出整修國聖燈塔並擴建停車場、大寮公墓轉型成運動公園、台南大學七股校區轉型等；本身是七股人的市長黃偉哲、南市議會副議長林志展等多名議員出席力挺，黃偉哲說，和郭國文共同努力下擋下大潮溝太陽光電案。

民進黨不分區立委提名人王義川昨先後和嘉縣1選區蔡易餘、2選區陳冠廷車隊掃街，沿途許多民眾揮手應援。王義川說，他算是半個嘉義人，政黨票要支持民進黨，讓嘉義再多1席立委。

嘉縣1選區國民黨詹琬蓁帶著青年競選團隊到市場、夜市拜票，她說，陸續完成8鄉鎮車掃；朴子市長吳品叡發起大遊行，呼籲支持侯友宜，近百輛車輛自發參加，嘉縣黨部主委翁重鈞也上戰車拜票。

柯文哲妻子與民眾黨不分區立委候選人、雲縣前議員林淑芬辦「女力啟航．看見雲林」座談，帶全場寫下「你的一票決定清廉或貪腐」拉票，並表示有人刻意操作棄保，深不以為然。

今天侯友宜、賴清德、柯文哲都在台南拜票，侯友宜上午到安南區、北區掃街、拜廟；賴清德車隊則繞第2至第6選區，蕭美琴後天到1選區陪掃街；柯文哲今從新營到麻豆掃街及廟口開講，明天在關廟參拜、永康復華夜市及善化夜市拉票。

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