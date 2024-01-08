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藍爆羅致政和蔡總統對話音檔 羅批境外介選

聯合報／ 記者林麗玉張曼蘋／連線報導
民進黨立委候選人羅致政，最近頻遭不雅影片與疑偽造音檔攻擊。記者陳正興／攝影
民進黨立委候選人羅致政，最近頻遭不雅影片與疑偽造音檔攻擊。記者陳正興／攝影

民進黨立委羅致政先前被爆多則疑似私密影片，他斥責是深偽變造、中國介選。國民黨北市立委候選人游淑慧昨再爆料，她收到一則四十一分鐘音檔，內容是羅致政和蔡英文總統對話，其中涉及批評行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮做不好，她將送交調查局偵辦；羅致政昨發聲明，駁斥音檔是非法變造、上傳來源是來自境外，他已委請律師蒐證追訴不法。

游淑慧表示，音檔內容有一個疑似羅致政的聲音稱讚某位老師很厲害，可以幫忙作法超度消業障，其中籤詩講蔡英文的流年，並給一些施政建議，順道拍一些馬屁，「一次偽兩人，這次深偽的很辛苦，偽了四十一分鐘沒營養且迷信對話。」

羅致政昨發出聲明表示，音檔來源不明、非法變造，針對他介選的操作接二連三，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作；在野黨政治人物配合境外介選勢力抹黑造謠，目前已請律師蒐集相關資訊追訴不法。

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