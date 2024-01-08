藍大咖高雄掃街 綠母雞屏東站台

選前超級星期天，高屏澎東各立委候選人車隊掃街、市場拜票及造勢活動衝刺，國民黨總統候選人侯友宜昨陪高雄6選區立委候選人陳美雅進廟祈福上香、向民眾拜票，7選區鍾易仲由台北市長蔣萬安陪同，車掃鳳山各街道；民進黨賴清德、蕭美琴分赴屏東為黨籍侯選人站台造勢，高雄市長陳其邁也領軍各候選人掃街拜票。

侯友宜昨到高雄參加造勢大會前，先陪陳美雅到苓雅寮鼓山亭祈福上香，獲支持者熱烈歡迎，侯呼籲選民全力為陳美雅、為他拉票；陳美雅市場拜票時，公布民眾黨台中立委蔡壁如支持影片，稱高雄6選區是「藍白立委合作示範區」；鍾易仲昨下午則由蔣萬安陪同車掃鳳山街道，所到之處受熱烈歡迎，許多人高舉OK手勢。

陳其邁昨陪同民進黨立委候選人邱議瑩車隊掃街拜票，除拉抬地方立委選情，也盼衝高民進黨不分區選票，他讚邱議瑩最支持高雄建設、爭取農業經費不遺餘力。

高雄市長陳其邁（右）昨陪同民進黨立委候選人邱議瑩邁（左），車隊掃街拜票。記者卜敏正／翻攝

另民進黨6選區候選人黃捷昨上午由胞妹黃蓉陪同到前金區車掃，下午則與同黨7選區爭取連任的許智傑同車掃街，支持者高喊「凍蒜」沿途比讚支持。

高雄4選區國民黨前市議員陳若翠，跨區挑戰民進黨現任立委林岱樺，陳並簽下誓約，當選後將把得票補助款，捐獻4選區社福弱勢團體及青年創業基金；對手林岱樺則在造勢大會強打政績牌，強調若無法能解決民瘼，就沒有她存在的必要。

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴昨傍晚也先後到屏東，呼籲選民全力支持黨籍立委候選人徐富癸、鍾佳濱、山地原民伍麗華，蕭美琴到場特別稱讚「伍麗華是屏東驕傲」，呼籲大家出力送她進立法院。

台東民進黨立委候選人賴坤成昨辦造勢，賴妻蔡淑文在會場直言，賴坤成沒收過蔡英文總統關愛眼神，要靠自己打拚翻轉命運；無黨籍立委候選人劉櫂豪昨車隊掃街，強調有信心勝選，會更努力建設台東；國民黨立委候選人黃健賓由縣長饒慶鈴、卑南鄉長郭宗益等人陪同，前往卑南鄉掃街拜票，熱情支持者騎重機陪騎、高喊凍蒜。

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