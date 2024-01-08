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新北／韓國瑜挺羅明才 蔡英文助蘇巧慧

聯合報／ 記者李成蔭張曼蘋劉懿萱／新北報導
高雄市前市長韓國瑜（左）昨天陪國民黨立委候選人羅明才（右）車掃。記者李成蔭／攝影
高雄市前市長韓國瑜（左）昨天陪國民黨立委候選人羅明才（右）車掃。記者李成蔭／攝影

選戰黃金周衝刺，新北藍綠候選人紛紛祭出主席牌、名人牌加持，國民黨主席朱立倫昨到板橋、中和、土城陪掃街，國民黨不分區立委被提名人韓國瑜到新店為尋求八連霸的羅明才助陣，也要催藍軍政黨票。新莊選區候選人蔣欣璋找桃園市長張善政助陣。民進黨蘇巧慧昨下午在樹林區辦大型造勢，蔡英文總統助攻，也拚民進黨在國會過半。

蔡總統細數過去8年執政成績單，她說，建設國家、壯大台灣有幾個重要方向，包括推動基礎建設，去年完工通車的台65線浮洲匝道讓鄉親通勤更方便，萬大樹林線由時任行政院長賴清德核定通過，北環段已動工，未來新北捷運路網會更完善。

蔡英文總統（前右）昨天赴新北樹林區，輔選民進黨立委候選人蘇巧慧（前左）。記者劉懿萱／攝影
蔡英文總統（前右）昨天赴新北樹林區，輔選民進黨立委候選人蘇巧慧（前左）。記者劉懿萱／攝影

國民黨候選人洪佳君近日找台北市副市長李四川、新北市副市長朱惕之、台北前市長郝龍斌、前台北縣長周錫瑋等人站台，韓國瑜今天陪車掃。

朱立倫昨馬不停蹄在新北趕場，先陪立委候選人葉元之掃市場，隨即衝到中和陪張智倫車掃拜票，再赴土城助攻林金結。朱說，最近很多奧步，包括抹紅、抹黑，他向支持者喊話說，「空氣槍只會有響聲，不會有影響，大家堅持向前走，最後勝利一定是我們的」。

土城三峽選區民進黨立委吳琪銘昨再度找藝人李㼈深入市場向婆媽請託，攤商獻上好彩頭、粽子；三峽地方要角包含農會理事長蘇俊龍、新北市農會常務監事林文良及三峽里長聯誼會長陳志泉等人助陣，肯定吳問政不分藍綠。

選情緊繃，藍綠陣營爭搶地方頭人支持，林金結陣營表示，蘇俊龍、林文良、陳志泉也有出席他這方造勢場合，相信他們幾位是挺林金結的。

大新店選區立委羅明才拚連任，昨找來私交甚篤的韓國瑜輔選，一行人先赴新店太平宮參拜，隨後啟動車隊掃街。全國公教軍警消聯合總會總會長劉盛良、新北市議員劉哲彰、陳儀君、黃心華等在地藍營民代也出席，營造大團結氣勢。

民進黨曾柏瑜近日接連由蔡英文總統、民進黨總統候選人賴清德、立法院長游錫堃等人站台，副總統候選人蕭美琴今天將陪她車掃。

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