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藍綠主帥桃園輔選 中壢激戰搶年輕票

聯合報／ 記者曾增勳翁唯真／桃園報導
國民黨總統候選人侯友宜（左三起）、桃園市長張善政，昨輔選3選區立委候選人魯明哲、5選區呂玉玲（左），並向興元宮三官大帝參拜。記者曾增勳／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（左三起）、桃園市長張善政，昨輔選3選區立委候選人魯明哲、5選區呂玉玲（左），並向興元宮三官大帝參拜。記者曾增勳／攝影

選前超級星期天，桃園市第3選區立委藍綠熱戰，國民黨魯明哲昨由總統候選人侯友宜、桃園市長張善政陪同，以車隊掃街呼喚基本盤，喊話支持者最後關頭拚命影響親朋好友，尤其請年輕人出來；民進黨彭俊豪也有總統候選人賴清德、立法院長游錫堃輔選，號召新住民一起當民主種子，強調國會要過半絕對不能缺少中壢這一席。

侯友宜、張善政和魯明哲昨天上午到中壢興元宮向三官大帝參香祈求政黨輪替、高票當選；魯明哲說，國民黨黃金周大造勢在中壢舉辦，代表重視桃園，中壢更是重要，除藍綠對決還有泛藍分票，透過黨內大型活動造勢帶動大團結，希望催出基本盤全力協助爭取總統和立委勝選。

彭俊豪日前以負面選舉文宣「超級比一比」批評魯明哲隱形立委、剪綵王等，以及地方爭取多年的中壢生活圈2號道路被中央退回，魯明哲表示，2號道路有許多現有農地要變更成都市計畫道路，國土署還在審查，過去8年前市府沒完成變更，民進黨才要負責，「文宣根本是打臉打到前市長鄭文燦臉上」。鄭昨未回應。

民進黨總統候選人賴清德（中）昨出席新住民造勢活動，並輔選桃園3選區立委候選人彭俊豪（右二），現場高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影
民進黨總統候選人賴清德（中）昨出席新住民造勢活動，並輔選桃園3選區立委候選人彭俊豪（右二），現場高喊凍蒜。記者曾增勳／攝影

民進黨總統候選人賴清德昨下午以新住民造勢活動拉抬立委候選人彭俊豪，立法院長游錫堃晚間也來站台；彭俊豪說，感受到黨中央大咖輔選的力道和地方鄉親的熱情，經積極努力爭取，已逐步取得多數選民共識支持，就是要由年輕人來翻轉中壢，相信年輕人不會支持對手。

彭說，文宣內容都是事實，生活圈2號道路變更資料被退回，身為立委在中央有更重要角色，可以在送審資料同時替地方爭取預算，通過後就有經費直接施作，不過很可惜這幾年似乎沒看到中央大量預算挹注地方。

中壢生活圈2號道路從中壢區連結三民路、中豐北路、新生路至萬能科大，全線寬30公尺，可紓解國1中壢段及中豐北路車流。市府說，目前正補齊資料送審。

選戰最後階段，3選區新黨立委候選人游智彬也以車隊掃街和站路口街頭開講，賣力衝刺立委和政黨票。

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