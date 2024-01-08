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宜蘭／陳俊宇綠大咖輔選 黃琤婷藍黨公職拉票

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
內政部長林右昌（右）昨天到宜蘭車隊掃街，拉抬陳俊宇選情，今天蔡英文總統及正副總統候選人賴清德、蕭美琴同一天到宜蘭輔選，晚上蔡賴同場大造勢。記者戴永華／攝影
內政部長林右昌（右）昨天到宜蘭車隊掃街，拉抬陳俊宇選情，今天蔡英文總統及正副總統候選人賴清德、蕭美琴同一天到宜蘭輔選，晚上蔡賴同場大造勢。記者戴永華／攝影

民進黨陣營昨天邀請內政部長林右昌到宜蘭車隊掃街，拉抬陳俊宇選情，今天蔡英文總統及正副總統候選人賴清德、蕭美琴到宜蘭輔選，晚上蔡賴同場造勢；國民黨則是動員黨公職，螞蟻雄兵站路口拉票，候選人黃琤婷表示，民進黨是全黨救一人（陳俊宇）。

民進黨副總統候選人蕭美琴今天中午在羅東鎮車掃，晚間在羅東鎮舉辦的大型造勢活動是蔡英文與賴清德在宜蘭唯一同場，立法院長游錫堃也會站台，綠營大咖同天齊聚宜蘭輔選。

內政部長林右昌昨天到宜蘭市拜廟祈福，稱讚陳俊宇了解地方需求，如果進入國會，內政部會全力支持他的政見；陳俊宇說，宜蘭未來10年進入關鍵期，必須有稱職立委爭取經費，他已經準備好了。

面對民進黨大咖齊聚宜蘭大造勢，國民黨黃琤婷（左）說，宜蘭給了民進黨8年執政及12年擔任立委的機會，民進黨卻辜負宜蘭人的期待，呼籲換黨換人做。圖／黃琤婷陣營提供
面對民進黨大咖齊聚宜蘭大造勢，國民黨黃琤婷（左）說，宜蘭給了民進黨8年執政及12年擔任立委的機會，民進黨卻辜負宜蘭人的期待，呼籲換黨換人做。圖／黃琤婷陣營提供

國民黨黃琤婷昨天到宜蘭市垃圾車定點收運處拜票及車隊掃街，各鄉鎮市黨公職人員發揮螞蟻雄兵力量，站重要路口拉票；民眾黨陳琬惠在壯圍、蘇澳馬賽地區車隊掃街，爭取支持。

對於綠營大咖輔選，國民黨黃琤婷說，民進黨是全黨救1人，從政論節目到高官政要都來幫陳俊宇站台，他們不提陳歐珀立委犯下什麼錯誤，為何退選？宜蘭人讓民進黨擔任了12年立委卻辜負鄉親的期待，呼籲賴清德及游錫堃要來輔選陳俊宇之前該向宜蘭人道歉。

黃琤婷說，賴清德要救陳俊宇，並不是陳俊宇支持度有多高，而是總統選情影響立委的選舉，但國會需要制衡監督的力量，陳俊宇是縣黨部主委，他的黨意超越民意，他能體會人民缺疫苗、缺口罩、缺雞蛋的痛苦嗎？身為執政黨地方黨部的主委早該向中央反映，如果讓沒有心、聽從黨意的人來當立委，宜蘭只會更糟。

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