台北第七選區立委選舉／徐巧芯、許淑華雙姝精采對決
2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉台北第七選區（信義區、松山區13里）激戰，共5名候選人展開激烈角逐，包括李承龍（中華愛國同心黨）、徐巧芯（國民黨）、羅丹（台灣維新黨）、陳韋安（無）、許淑華（民進黨）。
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徐巧芯擅長利用話題制造風波，而許淑華則在地方基礎扎實，執行實際的政策，前者對於空戰具有優勢，後者則擅長陸戰，雙方展開了持續的競爭。松山信義區在過去是被視為國民黨的票倉，在2008年至2022年期間一直由國民黨的費鴻泰擔任立委。在過去兩屆選舉中，藍營候選人都獲得了該區約六成的選票支持。然而，在2020年的選舉中，費鴻泰與許淑華的得票率只相差約百分之三，顯示出選情已經變得非常接近。
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