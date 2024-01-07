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藍重兵壓陣 陳其邁：高雄立委要八仙過海

聯合報／ 本報記者／連線報導
高雄市長陳其邁。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁。記者徐如宜／攝影

選前黃金周，綠、藍、白今天全在高雄車拚，民進黨「高雄隊長」陳其邁誓言立委「八仙過海」，總統票要延續本屆破百萬紀錄。國民黨內大咖重兵壓陣搶攻選票，民眾黨也在鼓山區造勢，決戰意味濃。台東綠營賴坤成邀藝人郭子乾助選，屏東藍營黃明賢韓國瑜拉抬人氣，最後關頭全力衝刺。

民進黨「賴蕭配」加大力道固守南台灣選票，今晚選在高捷鳳山西站舉辦團結勝選之夜。國民黨「侯康配」則在夢時代造勢，台大前校長管中閔也將以「神秘嘉賓」身分出席。民眾黨在鼓山區神農路封路200尺舉辦活動，總統候選人柯文哲參加造勢會，妻子陳珮琪前往大寮出席台灣與希望國際關懷協會感恩餐會，兵分二路衝刺高雄選情。

高雄市長陳其邁昨陪民進黨第3選區李柏毅到楠梓區後勁鳳屏宮參拜及車隊掃街，並預告接下來盡可能天天陪同掃街拜票，「李柏毅過關，高雄8席立委應該就沒有問題！」

國民黨屏東第1選區黃明賢昨在里港河濱公園舉辦「賢在屏北大團結」音樂會，不分區立委候選人韓國瑜站台，現場湧入逾千名支持者。韓國瑜以「好酒沉甕底」形容黃明賢，肯定黃所提的「高屏二快」、重罰販毒犯及詐騙犯等政見。

藝人郭子乾與民進黨台東立委候選人賴坤成是深交45年的老同學，昨搭最早班機助選，郭模仿賴清德及柯文哲等人維妙維肖，兩人在中央市場合體拜票十分受歡迎。國民黨黃建賓則由縣長饒慶鈴陪同車掃，沿途支持者搖旗吶喊。此外，無黨籍劉櫂豪也把重心放在市區，各陣營搶攻最大票倉台東市。

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