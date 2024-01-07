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宜蘭政見會／綠遭圍攻 白批藍打綠

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣首場立委選舉公辦政見會，左起黃琤婷、林意評、陳琬惠、陳俊宇。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣首場立委選舉公辦政見會，左起黃琤婷、林意評、陳琬惠、陳俊宇。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣選委會昨辦首場立委政見會，民進黨陳俊宇的農舍違建議題被無黨林錦坤及國民黨黃琤婷圍攻，民眾黨陳琬惠也批藍打綠，陳俊宇「一打三」逐一反擊，基進黨林意評則主攻藍白，5名候選人流彈四射，火藥味濃。

昨除了制度救世島邱介勲未出席，其餘候選人到場，林錦坤率先上台，砲口針對陳俊宇，批陳早年向政府申請補助興建楊桃集貨場給產銷班使用，使用期限未到，陳自蓋違建涉犯竊佔罪，踐踏清廉勤政愛鄉土的招牌。

黃琤婷則批，陳俊宇農舍違建、論文涉抄襲，與im.b詐團首腦是同一個聯誼會；陳俊宇是質詢率「17%懶惰議員陳楊桃」，奉勸游錫堃院長別替這種人背書，不要毀了清譽。

陳俊宇回應，地檢署針對楊桃集貨場案已經不起訴或簽結，反問黃琤婷在議會質詢率10%，能勝任立委一早登記發言嗎？也問陳琬惠，民眾黨主席柯文哲形容自己是進化版陳定南，卻在新竹買農地炒地皮，認同這種行為嗎？

陳琬惠說，藍綠輪流執政後台灣人過得好嗎？陳歐珀在宜蘭當立委12，為何陳俊宇現在才提政見，不是執行力問題嗎？黃琤婷與陳俊宇互批質詢率低，五十步笑百步，宜蘭不能被藍綠綁架。

林意評強調，柯文哲說自己是進化版的陳定南，聽了刺耳，不但說自己墨綠，又提兩岸一家親，沒有原則；國民黨總統候選人侯友宜說，接受「合乎中華民國憲法的九二共識」，質問黃琤婷要如何解讀？

藍綠昨會後仍火藥味不斷，針對黃琤婷稱陳俊宇是「17%懶惰議員陳楊桃」，陳說，在19屆議會的單位質詢率有92.5%，縣長總質詢率更是100%，不知道黃胡亂加的封號是從何而來。

黃琤婷說，陳楊桃外號由來是陳的楊桃集貨場改建農舍爭議，他敢在神前發誓沒占用集貨場嗎？17%質詢率則是陳琬惠團隊統計數字。

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