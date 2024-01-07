南投2選區／游顥控送米涉賄 蔡培慧團隊提告

南投縣立委第二選區國民黨候選人游顥質疑民進黨立委蔡培慧，發送包裝米給選民涉嫌賄選。南投地檢署接獲檢舉，交由警方調查，警方昨請27名當事人到案說明。蔡培慧競選辦公室主任曾琮愷表示，包裝米是公益團體提供，轉送給其他公益單位，時間是去年10月與選舉無關；蔡陣營也控告游顥意圖使人不當選。

游顥陣營表示，蔡培慧贈送的袋裝白米市價150至250元，包裝上貼立法委員蔡培慧貼紙，已踩到賄選紅線，該案經證人舉發，檢調應盡速調查。竹山警分局昨通知27個當事人說明，主要是社福團體將白米送給弱勢戶，又有人將白米轉送。

南投縣警察局說，白米案是由民眾向檢方檢舉，警方依調查需求，向檢察官請示後，通知當事人說明，瞭解相關細節，調查結果送地檢署，由檢察官負責後續調查及偵辦。

南投地檢署主任檢察官賴政安說，該案件地檢署受理檢舉後，列為「選他」案，因為內容尚不清楚，警方進行初步瞭解，警方昨已通知當事人，瞭解贈送白米來龍去脈，後續會視警方詢問內容，再決定案件如何進行。

蔡培慧陣營派曾琮愷和律師張菡容到南投地檢署，控告游顥發送不實競選文宣，意圖使人不當選。曾琮愷說，游顥栽贓蔡培慧賄選，有證據就請提告，去年12月就公開請游顥提告、檢舉，至今仍等不到游顥團隊提告。

張菡容說，包裝米是公益團體提供，轉送給其他公益單位使用，時間點在去年10月，與選舉絕對無關，更不是對手陣營說的賄選；游灝陣營發送超過30元的廚餘桶，才是涉嫌賄選。

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