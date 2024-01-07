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中一選區／蔡壁如酸被逼站路口 蔡其昌陣營：造謠

聯合報／ 記者林佩均趙容萱／台中報導
民眾黨總統候選人柯文哲（左）、立委候選人蔡壁如（左二）昨車隊掃街，恰巧與對手、民進黨立委蔡其昌宣傳車擦肩而過。記者潘俊宏／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左）、立委候選人蔡壁如（左二）昨車隊掃街，恰巧與對手、民進黨立委蔡其昌宣傳車擦肩而過。記者潘俊宏／攝影

台中立委多選區激戰，「中一」民眾黨候選人蔡壁如昨與總統候選人柯文哲在海線車掃，蔡壁如說，已把民進黨立委蔡其昌逼到去站路口。蔡其昌陣營反駁，選舉到了才來海線造謠抹黑。「中二」民進黨立委林靜儀向監察院檢舉國民黨候選人顏寬恒，財產申報漏報6千萬債權。顏寬恒說，都如實申報，中選會網站都查得到，反批林雙標。

「中五」民進黨立委莊競程昨邀對手、國民黨候選人黃健豪辯論，但只有莊到場唱獨角戲。黃健豪說，莊不同意公辦政見辯論會，反而浪費資源作秀。

蔡壁如參選台中海線立委，對上立法院副院長蔡其昌，更是台中立委藍白合的核心選將。蔡壁如昨與柯文哲在海線選區車掃，從大甲鎮瀾宮出發。蔡壁如說，她已經把蔡其昌逼到去站街口，鄉親都說10多年沒看到蔡站路口、掃市場。

民進黨立委蔡其昌（右）昨在大甲市場掃街。圖／蔡其昌辦公室提供
民進黨立委蔡其昌（右）昨在大甲市場掃街。圖／蔡其昌辦公室提供

蔡其昌昨早在大甲公有第二市場掃街，有攤商送上鳳梨熱情支持。蔡其昌說，他持續徒步掃街，拜託鄉親支持。蔡辦發言人林俊裕說，海線需要會做事、爭取建設的立委，而不是到選舉才來海線造謠、抹黑的候選人。

林靜儀昨開記者會，質疑顏寬恒6千萬元債權憑證，未登錄財產申報，向監察院檢舉。林靜儀說，該筆債權在台中沙鹿中清段農地，顏2014年擔任立委時取得抵押權，但未申報財產，她也質疑顏家財富膨脹。

顏寬恒回擊，該筆債權如實申報，中選會網站都查得到，對手把行政、司法、監察當選舉工具，卻對民進黨總統候選人賴清德的違建隻字不提；選戰倒數還有類似奧步，呼籲下架護航立委。

「中五」是台中市長盧秀燕本命區，藍綠戰況五五波。莊競程日前下戰帖邀黃健豪辯論，昨在北屯松竹寺設民主擂台，但只有莊唱獨角戲，隔空提問黃為何頻繁出入中國？為何躲避教召？為何抹黑民進黨立委擋疫苗？

黃健豪說，莊競程不敢公開公辦政見會調查表，當初怯戰不敢勾選辯論，選情吃緊才辦辯論會作秀，浪費社會資源，難道要在松竹寺欺騙神明嗎？

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