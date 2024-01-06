選前黃金周 綠營台中8席立委高喊：支持美德贏台灣

選前黃金周，民進黨總統候選人賴清德今晚在豐原區鎮清宮舉辦台中場造勢大會，8選區立委候選人逐一上台宣講，上千人高喊「凍蒜」。中一選區立委候選人蔡其昌說，藍白合要將他「夾起來」，國民黨派系要處理他；中二選區立委候選人林靜儀指，她當然要出來選，難道要投給黑金嗎？隔空叫囂，火藥味十足。

賴清德台中市豐原選前造勢晚會「TEAM 台中站出來」今晚在豐原區鎮清宮展開，民進黨8選區候選人逐一宣講。中一選區立委候選人蔡其昌說，藍白合全力要將他們口中「立院副院長最大尾」，要將他夾起來，國民黨派系動起來，全力要處理我，呼籲大家做他的後盾。

中二選區立委候選人林靜儀強調，她當然要出來參選，難道要選給黑金嗎？更批顏寬恒若做議員，也比不上市議員謝志忠一根頭毛，更批，國民黨的DNA都很愛錢，侵占土地、搞豪宅、森林裡的小木屋，呼籲立委要為人民做事情。

中三選區立委候選人謝子涵表示，中三選區跟中二選區很像，很怕站出來會被點名作記號，但現在許多人勇敢站出來挺他。

中四選區立委候選人張廖萬堅說，今年打拚74快速道路銜接國一，讓台中平面道路不塞車，台下支持者高呼「凍蒜」。中五選區立委候選人江肇國說，總統蔡英文開車的路線是對的，民眾要繼續支持。

中六選區立委候選人莊競程說，邀請對手出來辯論都不要，躲在盧秀燕背後，在台北購屋，心不在台中。

中七選區立委候選人何欣純高喊台中立委要八仙過海。中八選區立委候選人謝志忠說，8年前蔡英文主席徵召他參選，他輸一趴；8年後，賴清德再次徵召他，因為山城沒進步，豐原邊緣化，呼籲立委換人做。 選前黃金周，民進黨總統候選人賴清德今晚在豐原區鎮清宮舉辦台中場造勢大會，上千人高喊「凍蒜」。記者潘俊宏／攝影 選前黃金周，民進黨總統候選人賴清德今晚在豐原區鎮清宮舉辦台中場造勢大會，上千人高喊「凍蒜」。記者潘俊宏／攝影

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