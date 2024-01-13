台北第六選區立委選舉／苗博雅、羅智強隔空交火激烈

2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉台北第六選區（大安）激戰，總共5名候選人競爭一席，分別為張雪卿（制度救世島）、苗博雅（社會民主黨）、崔建章（台灣雙語無法黨）、羅智強（國民黨）、朱翊銘（台灣維新黨）。

大安區立委選情持續圍繞在死刑存廢的議題上，苗博雅長期主張「廢死」立場，羅智強則認為校園割頸案及其他重大犯罪事件時偏袒加害者，對司法系統中存在問題感到擔憂和不滿，雙方隔空交火激烈。

過去國民黨在大安區一直佔有較大優勢，但在2020年選舉中，民進黨的謝佩芬取得了該區歷史最高票，不過與國民黨的林奕華仍有較大的差距，未能達到艱難選區的標準，這使大安區是否變天成為了這場立委選戰的焦點之一。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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