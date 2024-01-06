選戰緊繃 藍營「龍介仙」謝龍介大戰綠營「王義川大兵」

總統立委選戰倒數，藍綠白陣營全力衝刺，藍營不分區立委提名人謝龍介「龍介仙」，與綠營不分區立委提名人王義川，都是造勢場合的人氣名嘴，因王義川不分區排名第16，綠營發起搶救「王義川大兵」，謝龍介、王義川日前分別為藍營立委候選人張秀華、綠營立委王美惠助選，雙方隔空大戰。

侯友宜張秀華聯合競選總部上月27日晚間舉行「嘉義人挺嘉義人」廟口開講，謝龍介說，看到民進黨為選舉，連五星市長、幸福城市第一名的嘉市，被賴清德說要換掉，呼籲市民用選票幫市長黃敏惠討公道，「疼惜黃敏惠、支持張秀華」，他允諾，當選立委後，爭取的第一筆預算就是要送給嘉市，贏得滿場掌聲與歡呼。

另，高人氣的「王義川大兵」王義川，也在上月底來嘉市，在王美惠造勢晚會說他和嘉義的淵源，他曾在稻江學院擔任老師，住超過12年，知道嘉市這幾年有很多改變，王美惠4年努力替嘉市爭取建設，王義川以交通專業角度，解釋鐵路高架化及輕軌規畫，承諾當選會與王美惠共同在立法院，繼續為嘉市爭取輕軌交通建設。

民進黨發言人卓冠廷、政治評論員李正皓發起「搶救王義川大兵」行動，誓言將排名第16的不分區立委候選人王義川送進國會。謝龍介說，立委投5號張秀華，總統投3號，不分區政黨票要投9號，這樣他剛好勉強可進立法院，「我謝龍介排第10，如果我不能進立法院，韓國瑜能當院長嗎？」

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