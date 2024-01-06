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台中政見會／謝志忠批涉賄 江啟臣團隊提告

聯合報／ 記者林佩均余采瀅黃寅／台中報導
台中市立委第八選區候選人，國民黨江啟臣（左圖／立法委員江啟臣服務處提供）與民進黨謝志忠（右圖／聯合報系資料照片）。
台中市立委第八選區候選人，國民黨江啟臣（左圖／立法委員江啟臣服務處提供）與民進黨謝志忠（右圖／聯合報系資料照片）。

台中市立委選舉政見會第3天昨登場，中六選區國民黨候選人羅廷瑋批對手、民進黨候選人江肇國開5場記者會4場都在抹黑，江肇國反批對手20分鐘政見發表16分鐘都在罵他。中八選區民進黨候選人謝志忠批評對手、國民黨立委江啟臣團隊涉賄遭偵辦，江啟臣政見會端政績牌，團隊發言人王昱翔說，已提告謝志忠意圖使人不當選。

中七選區民進黨立委何欣純說，要提高幼兒園臨托、延托補助，彈性家庭照顧假與學齡前兒童健保費補助。國民黨候選人林家興說，屯區已10多年沒有重大建設，爭取捷運藍線，打造屯區為產業廊帶核心。司法改革黨候選人林振東表示，盼推動司改。

中六選區5人參選，羅廷瑋說，江肇國自稱政策控，但登記參選後開5場記者會，4場在抹黑他，可說是抹黑控及謠言控，呼籲「把牛肉端上來」；他當選要顧老顧幼，更要照顧青年。

江肇國說，他不會騷擾女性，也不會讓團隊去買票，對手20分鐘政見發表，16分鐘都在抹黑他，實在很誇張；他議員任內完成綠空鐵道、綠柳川整治等，將推動舊城區發展。

無黨籍賀姿華政見會手持法槌，敲打紅色豬公，要捍衛元配權利。無黨籍紀文清呼籲捍衛台灣主權。統促黨黃千庭未到場。

「中八」謝志忠再次挑戰江啟臣，謝8年前以1475票飲恨，這次捲土重來。謝志忠說，要阻止豐原山城被邊緣化，爭取規畫豐原捷運，督促中橫復健、完成東豐快；推動老農津貼加碼到1萬元，農業外勞管理費由中央補助。

江啟臣說，獲國會記者聯誼會頒發問政第一名成績單，爭取國四豐潭段通車、東豐快復工，爭取7.6億元改善山城教育環境，推動自來水延管、改善淹水等建設，連任後推動照顧長者、加碼投資教育，推動無煤家園。

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