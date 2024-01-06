中六鏖戰 藍揭江肇國父舊案 江批抹黑

「中六」立委選情緊繃，藍綠互控家族爭議。綠營日前指控國民黨候選人羅廷瑋家族牛肉麵店占用國有地，藍批抹黑追殺。國民黨中央黨部昨開記者會，批評民進黨立委候選人江肇國的父親江正吉，涉竊佔國有地圖利遭判刑，還施壓讓建商拿不到使照。江肇國反批，該案早已無罪定讞，判決書載明江正吉分文未取，當時他父親非議員，將提告抹黑。

彰化親綠人士林斯明在臉書發文，提及民進黨彰化縣立委候選人吳音寧與溪州鄉前鄉長黃盛祿等人，涉及承包溪州鄉立幼兒園食材標案，涉及圖利罪。黃盛祿昨表示，去年底已提告加重誹謗，正值選舉，質疑動機不單純。

藍營昨在台北開記者會，批評江肇國父親「魚肉鄉民」，不過羅廷瑋未現身，由「中七」立委候選人林家興主持。林家興說，江正吉為台中建商處理公園興建案，曾索取6000萬元，遭判刑3年，卻害慘建商損失房產。當事人也現身說法，強調當初開發案受阻，得知市府缺錢開闢公園，捐款興建後，才知道使照被卡住，公司也被拖垮。

江肇國說，該案件23年前法院已無罪定讞，判決書表示江正吉分文未取，何來家族「竊占煉金」？當初建商要求開闢公園，但市府暫緩，他父親當時並未當選，而是下屆才當上議員；對手冷飯熱炒，還刻意隱瞞資訊，根本是抹黑救選情，還打擊他的家人，將提告羅廷瑋與林家興。

黃盛祿曾任溪州鄉長、彰化縣議員，本屆連任議員失利，吳音寧是黃的表妹。林斯明臉書發文，黃擔任鄉長時，聘吳音寧擔任溪州鄉公所主秘，吳音寧母親莊芳華成立尚水農產，承包鄉立幼兒園營養午餐與點心食材，家族大搞公共標案，他控告吳音寧等3人涉及圖利。

吳音寧競總未回應。黃盛祿說，為供應有機、無毒食材，當初都沒業者投標，最後由尚水公司得標；時值選舉敏感時刻，林斯明公開發表不實言論已提告反控林，涉嫌加重誹謗及意圖使人不當選。

溪州鄉公所表示，現任鄉長江淑芬就任後，沿用舊標案形式和內容招標，尚水公司有投標，但最後由別家廠商得標供應。

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