苗縣政見會 4選將秀政績談理念

苗栗縣選委會昨天舉辦立委政見發表會，一、二選區2組候選人皆有備而來，陳超明與康世明會前先禮後兵握手合影致意，但政見會登場隨即砲火猛烈，氣氛一度緊張。曾玟學與邱鎮軍除在醫療和交通建設政見多有交集，也不乏火花，但由於邱專注政見表述，未多加理會曾的質疑與指控，火花一閃而過。

康世明發言時提到推動海線鐵路雙軌化，強調海線居民希望盡快推動，但台中市未照規定編列鐵路高架的配合款，指陳超明還在臉書幫腔稱台中市政府面對不公平對待，要求中央政府協助減輕負擔。他表示，中央沒有不肯協助，是台中市政府要中央全額補助，陳不跟台中市長盧秀燕好好溝通，還幫忙叫屈，難道陳是要選台中立委？

陳超明發言有一半時間用於解釋SOGO案，強調自己收的是政治獻金，有向監察院申報，並指SOGO案是民進黨內鬥，且政治影響了司法審判。他表示，自己10年立委生涯是用生命灌溉苗栗，但民進黨為了打壓他製造假新聞，康的隨行秘書假裝是路人入鏡，試圖帶動風向，不僅公然造假，還欺騙苗栗人，是重大侮辱。

二選區方面，曾玟學搶搭民進黨桃竹苗大矽谷計畫，強調竹科下一站就是苗栗，有自信當選後能向中央爭取水、電、土地和基礎建設。邱建軍則爭取苗北願景規畫，除了交流道，也爭取數位伴學資源、成立農貿市集和打造南庄花卉博覽會，帶動地方觀光。

發表會上，曾玟學也提及自己因為指控邱鎮軍經手電子遊戲場涉刑事案件挨告，嗆對方遲遲未說清楚，卻以法律濫訴，邀對方辯論也無下文；邱鎮軍一、二輪發表全程以客語搭配圖卡說明政見，對辯論一事則未回應。

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