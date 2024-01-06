聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣政見會 4選將秀政績談理念

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗報導
苗栗政見發表會，立委第一選區候選人康世明（右）、陳超明（左）2人會前握手先禮後兵。記者吳傑沐／攝影
苗栗政見發表會，立委第一選區候選人康世明（右）、陳超明（左）2人會前握手先禮後兵。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣選委會昨天舉辦立委政見發表會，一、二選區2組候選人皆有備而來，陳超明康世明會前先禮後兵握手合影致意，但政見會登場隨即砲火猛烈，氣氛一度緊張。曾玟學邱鎮軍除在醫療和交通建設政見多有交集，也不乏火花，但由於邱專注政見表述，未多加理會曾的質疑與指控，火花一閃而過。

康世明發言時提到推動海線鐵路雙軌化，強調海線居民希望盡快推動，但台中市未照規定編列鐵路高架的配合款，指陳超明還在臉書幫腔稱台中市政府面對不公平對待，要求中央政府協助減輕負擔。他表示，中央沒有不肯協助，是台中市政府要中央全額補助，陳不跟台中市長盧秀燕好好溝通，還幫忙叫屈，難道陳是要選台中立委？

陳超明發言有一半時間用於解釋SOGO案，強調自己收的是政治獻金，有向監察院申報，並指SOGO案是民進黨內鬥，且政治影響了司法審判。他表示，自己10年立委生涯是用生命灌溉苗栗，但民進黨為了打壓他製造假新聞，康的隨行秘書假裝是路人入鏡，試圖帶動風向，不僅公然造假，還欺騙苗栗人，是重大侮辱。

二選區方面，曾玟學搶搭民進黨桃竹苗大矽谷計畫，強調竹科下一站就是苗栗，有自信當選後能向中央爭取水、電、土地和基礎建設。邱建軍則爭取苗北願景規畫，除了交流道，也爭取數位伴學資源、成立農貿市集和打造南庄花卉博覽會，帶動地方觀光。

發表會上，曾玟學也提及自己因為指控邱鎮軍經手電子遊戲場涉刑事案件挨告，嗆對方遲遲未說清楚，卻以法律濫訴，邀對方辯論也無下文；邱鎮軍一、二輪發表全程以客語搭配圖卡說明政見，對辯論一事則未回應。

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 邱鎮軍 陳超明 曾玟學 康世明 盧秀燕

延伸閱讀

曾玟學批對手染毒爭議濫訴 邱鎮軍反問對手廢死態度

苗縣立委政見交鋒！邱鎮軍全程客語拋政績 曾玟學嗆對手濫訴卻不出庭

苗縣立委電視政見會交鋒 康世明、陳超明互酸嗆迸火花

選戰倒數第9天 蕭美琴陪同曾玟學頭份車隊掃街

相關新聞

宜蘭選戰 藍綠互批「出奧步」

大選進入倒數，宜蘭立委選戰白熱化，藍綠昨互批「出奧步」。國民黨候選人黃琤婷指對手陳俊宇競選布條掛到校園附近，是政治汙染校...

基隆立委政見會 攻防交通、四接

基隆市立委選舉公辦政見會，昨晚在中嘉寛頻吉隆登場，6名候選人都到場。國民黨林沛祥提出交通政見，應修國道客運法法解決國道客...

桃園2選區／黃世杰批黑函抹黑 涂權吉邀辯論

桃園立委第二選區白熱化，爭取連任的民進黨立委黃世杰昨天開記者會，稱選區有不實文宣抹黑他對SRF電廠的立場，雖然文宣印有國...

苗縣政見會 4選將秀政績談理念

苗栗縣選委會昨天舉辦立委政見發表會，一、二選區2組候選人皆有備而來，陳超明與康世明會前先禮後兵握手合影致意，但政見會登場...

台中政見會／謝志忠批涉賄 江啟臣團隊提告

台中市立委選舉政見會第3天昨登場，中六選區國民黨候選人羅廷瑋批對手、民進黨候選人江肇國開5場記者會4場都在抹黑，江肇國反...

中六鏖戰 藍揭江肇國父舊案 江批抹黑

「中六」立委選情緊繃，藍綠互控家族爭議。綠營日前指控國民黨候選人羅廷瑋家族牛肉麵店占用國有地，藍批抹黑追殺。國民黨中央黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。