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北市政見會／鍾小平缺席 吳沛憶砲轟 于美人不談藍綠

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北報導
國民黨立委候選人鍾小平（左／鍾小平臉書）、民進黨立委候選人吳沛憶（中／吳沛憶臉書）、無黨籍立委候選人于美人（右／于美人臉書）三腳督選戰。
國民黨立委候選人鍾小平（左／鍾小平臉書）、民進黨立委候選人吳沛憶（中／吳沛憶臉書）、無黨籍立委候選人于美人（右／于美人臉書）三腳督選戰。

台北市昨續辦立委政見發表會，藍綠激戰的第五選區（中正、萬華）國民黨鍾小平出席國民黨活動缺席，遭到綠營吳沛憶痛批，無黨籍于美人不談藍綠，拋出為萬華訂都更專法等政見；同樣激烈的第七選區（松山、信義），國民黨徐巧芯猛攻民進黨的執政弊端，當選將要求解密疫苗採購合約；民進黨許淑華則避開硝煙，提出保存古蹟文化等政見。

鍾小平昨天未現身，北市選委會唱名三次未到，判定棄權。接續上場的吳沛憶痛批，鍾小平在議會毫無提案、一半會期沒開會，不僅是薪水小偷，連政見發表也缺席。

吳沛憶細數任內各項政績，包括爭取電梯補助、長照據點等，並說，自己第一個任期碰上百年大疫，寸步不離萬華，媒合物資站，發放口罩、酒精等防疫用品，「鍾小平當時人在哪裡?」沒有幫忙就算，至今仍在消費萬華傷痛。

于美人全程不提藍綠對手，只談自己向基層請益後的政見，包括針對萬華訂立都更專法、增闢停車空間、加重詐騙刑責，社安部分，則是長照一站通、社會救助法等。

鍾小平解釋，昨天中午在市議會舉辦KMT國民黨籃球隊與南山高中籃球隊競賽，主席朱立倫蔣萬安都要參加，他是主辦人，出席政見發表會要2個小時，才未出席。

徐巧芯發言猛攻民進黨執政弊端，包括詐騙橫行，批評民進黨北市立委候選人無人對死刑存廢表態過，她當選一定會要求嚴格依法執行死刑。

她還說，未來進到國會，揭弊會是問政主軸，要查清楚疫苗採購、光電弊端，一定會要求所有疫苗採購合約都要解密。

許淑華提出6大主軸、40項政見，包括都更以及容積放寬，推動以社宅為導向的都更。青年方面，因為租屋族的壓力很大，自己也曾經租房，還打工當「雞排妹」，應該再放寬租屋補貼的資格。

許淑華說，自己是前市長柯文哲口中的「文化恐怖分子」，當議員時致力古蹟保存，例如松菸的荷花池，現在就成打卡景點，還有三井倉庫，她認為古蹟是最好的文化資產，當選後會推動文化古蹟結合觀光旅遊。

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朱立倫、蔣萬安、鍾小平球聚南山高中 批民進黨操作中共介選

鍾小平未到政見發表會棄權 吳沛憶猛攻：缺席去打籃球

政見發表會不談對手 于美人向里長請益拋都更專法政見

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