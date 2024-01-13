高雄第六選區立委選舉／陳美雅、黃捷、郭倍宏 三腳督拚戰

2024總統立委大選今日進行投票，高雄市立委選舉第六選區有陳美雅（國民黨）、黃捷（民進黨）、郭倍宏（喜樂島聯盟）共三位候選人參選，呈現三腳督之勢，選情激烈。

高雄市最具戲劇性的第六選區，民進黨原候選人趙天麟因捲入醜聞退選後，改由黨內新人黃捷跨區參選，以年輕活力為特色，選前行程滿檔，期望勤能補拙，順利接棒前輩趙天麟多年經營的選區。

4年前挑戰過趙天麟的陳美雅，以長期在選區內為民服務累積的經驗，以及認真不懈的拜票掃街，爭取讓高雄立委選區「破蛋」。而郭倍宏的參戰，獲得時代力量支持，也讓綠營面臨分票危機。

政策面，陳美雅主打育兒和長照政策，並將加強校園設施改善；黃捷則會爭取高雄捷運路網更綿密，維護交通平權；郭倍宏強調，將致力促進市區繁榮再現。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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