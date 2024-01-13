高雄第六選區立委選舉／陳美雅、黃捷、郭倍宏 三腳督拚戰
2024總統立委大選今日進行投票，高雄市立委選舉第六選區有陳美雅（國民黨）、黃捷（民進黨）、郭倍宏（喜樂島聯盟）共三位候選人參選，呈現三腳督之勢，選情激烈。
➔想看高雄市第六選區最新開票數據嗎？請點選開票實況專區
高雄市最具戲劇性的第六選區，民進黨原候選人趙天麟因捲入醜聞退選後，改由黨內新人黃捷跨區參選，以年輕活力為特色，選前行程滿檔，期望勤能補拙，順利接棒前輩趙天麟多年經營的選區。
4年前挑戰過趙天麟的陳美雅，以長期在選區內為民服務累積的經驗，以及認真不懈的拜票掃街，爭取讓高雄立委選區「破蛋」。而郭倍宏的參戰，獲得時代力量支持，也讓綠營面臨分票危機。
政策面，陳美雅主打育兒和長照政策，並將加強校園設施改善；黃捷則會爭取高雄捷運路網更綿密，維護交通平權；郭倍宏強調，將致力促進市區繁榮再現。
大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。
👉2024選戰最前線
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言