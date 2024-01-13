台北第四選區立委選舉／高嘉瑜、李彥秀、吳欣岱三姝對決

2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉台北第四選區（內湖、南港）激戰，共有5位候選人爭一席，分別為國民黨李彥秀、台灣基進黨吳欣岱、民進黨高嘉瑜，還有來自制度救世島的黃啟彬，以及台灣整復師聯盟工黨的林秋彤。

台北市立委第四選區被稱為「三姝對決」。綠營的高嘉瑜在上屆選舉以125,138票、50.12%的得票率擊敗國民黨的李彥秀。然而，本次選舉遭到基進黨吳欣岱突圍，導致泛綠選票分裂，高嘉瑜力守綠營基本盤，李彥秀與同黨新生代女候選人游淑慧、徐巧芯聯合造勢、相互拉抬聲量，基進黨吳欣岱則勤跑基層，期望獲得台灣本土派的支持。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

商品推薦