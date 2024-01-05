被姚正玉指違建 陳亭妃遷服務處

台南市第3選區立委候選人陳亭妃安南區服務處及競選總部被國民黨候選人姚正玉指是樣品屋違建，陳承諾若違建屬實會與地主溝通拆除，並已另覓新址設服務處，昨天「開箱」強調自己說到做到；第2選區民進黨郭國文、無黨籍陳昆和激烈交鋒，郭批陳「假無黨、真藍營」，陳反嗆郭不要「抹紅」；台南市長黃偉哲請假輔選，昨以民進黨台南競選總部主委身分在下營上帝廟辦「台灣一定贏」宣誓，啟動全市6選區車隊掃街。

陳亭妃表示，她已在該處服務16年，很感謝各界的提醒，承租時並不清楚該建物是樣品屋違建，團隊將原址交還由地主，希望地主將既有違建申請合法化，新的服務處距離原址僅約850公尺，正進行最後裝潢，預計農曆年前可順利搬遷完成。

郭國文與台灣基進市議員李宗霖舉行記者會，轟陳昆和在政見發表會說「武器再多也不夠用」，面對「惡鄰」竟想砍國防預算，還支持核能、開放大量外籍人士做長照等，根本是「假無黨、真藍營」，如果進到立法院，只會變成先前賴清德痛批過的，阻擋國防預算、阻止台灣壯大的人。

陳昆和回應，他關心國家、年輕人前途，這比國防武器、缺電議題更重要，才拿來類比，並非不重視國防，請對手看清楚他的政見，而不是用特定立場「抹紅」。

黃偉哲昨天陪同第1選區立委賴惠員從下營出發，取好采頭，希望總統、立委、政黨票「三贏」；國民黨候選人周宏昌提出「10顧5拚3衝」政見，強調有跨國大企業主管經驗，年輕、有專業、整體觀，呼籲鄉親支持。

民進黨不分區立委候選人王義川（左起）、雲林立委蘇治芬與嘉義縣立委蔡易餘，昨一起開直播。記者蔡維斌／攝影

雲林縣第1選區立委蘇治芬昨由民進黨不分區候選人王義川陪同車隊掃街並開直播，王義川表示，這次雲林海線選情嚴峻，全國也都關注蘇治芬能否再度守住防線，若讓黑金勢力崛起，對台灣民主政治傷害很大；對手丁學忠則與國民黨不分區候選人張嘉郡召開「挺青年、5安心」記者會，呼籲年青人、首投族13日一定要出門投票、返鄉投票，發揮年輕世代影響力。

國民黨雲林立委候選人丁學忠（中）和不分區立委候選人張嘉郡（左）共同發表青年5安心政見。記者蔡維斌／攝影

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