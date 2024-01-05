北市藍綠優勢選區 上演攻防戰

北市首場立委政見會昨登場，上演藍綠優勢選區攻防，第二選區國民黨候選人游淑慧昨猛攻綠營執政封存許多密件，藏汙納垢，民進黨候選人王世堅則著重12項政見，強調20年議會經驗。第三選區民進黨候選人謝佩芬批國民黨候選人王鴻薇當「落跑議員」，王則對準中央太多黑箱及弊案，會持續追查。

第二選區（士林、南大同）是綠營優勢區，游淑慧昨說，民進黨執政近8年的台灣，多了好多的密件，動不動就封存30年，密件愈多代表秘密愈多，為什麼這個國家有這麼多秘密不能對民眾說？不管是政治人物的私德，又或者是公眾事務、預算問題，有很多不為人知、藏汙納垢的問題，一定要政黨輪替、交互監督，政治才能乾淨。

王世堅說，他累積20年議會經驗，有能力進立法院為國家社會做更多的事。提出的政見包括應該大幅度提升醫療醫護人員的薪資跟待遇、立刻開發社子島，並解除60年來對陽明山地區的禁建限制，因為已經危害陽明山原始居民的居住正義。

國民黨北市立委第三選區候選人王鴻薇。圖／擷取自網路

第三選區（中山、北松山）為藍營優勢區，謝佩芬批王鴻薇，還沒就任議員就要補選立委，在大直基泰案的直播擺笑臉，無法了解民生疾苦；當初王鴻薇說沒有收到大直案居民陳情，實際上是拿了基泰政治獻金，以及在長春路上架起四層樓高的違反競選看板等，王關心的不是自己選民，是喜歡炒聲量、炒新聞。

王鴻薇反批中央太多黑箱、弊案，好比高端疫苗採購封存30年，民眾想要知道當初為什麼擋疫苗，實際價格，連民進黨總統候選人賴清德在辯論會上，都說要公開採購合約，她會繼續追疫苗採購、快篩到進口蛋的採購，也決定要在未來任期推動「松山航空城，打造新國門」等政見。

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