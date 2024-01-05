中三選區政見辯論會 楊瓊瓔、謝子涵火花四射

台中市第三選區立委政見辯論會昨登場，民進黨候選人謝子涵批對手、國民黨立委楊瓊瓔，4年前擔任副市長卻帶職參選。楊瓊瓔反駁，她是辭職參選立委，要求對手向市民道歉。台中立委第二選區民進黨立委林靜儀批對手、國民黨候選人顏寬恒財產申報不實，顏寬恒說，都已如實申報，網路都查得到，反批對手只會抹黑沒政見。

台中市立委第五選區育兒政見交鋒，民進黨立委莊競程表示，有1名子女購屋貸款9成，2子女以上可全額貸，最長可貸40年。國民黨候選人黃健豪說，孩童6歲前享有社會住宅優先承租權，推動公幼免學費。另有司法改革黨彭振芳、小歐盟蔡善雯、無黨籍苗豐隆闡述政見，無黨籍陳維新、雙語黨謝旻汎、統促黨林澤培未出席。

中三選區3人參選，司法改革黨張烱春也到場闡述政見。謝子涵說，對手躲在市府資源背後，害怕年輕人挑戰，如何帶領地方發展？楊瓊瓔說，她當初辭職參選立委，對手是公眾人物，不該任意抹黑。

學者提問低薪高房價導致少子化，謝子涵說，參考日本經驗，提供預算跟行政工具，讓各縣市客製化提解方；楊瓊瓔指出，她提案「代理孕母合法化」已一讀審查，若連任將繼續提案。

中二選區共4人參選，除林靜儀、顏寬恒，還有司法正義黨洪麗華，以及無黨籍紀銘修；洪麗華未出席政見辯論會。

林靜儀批顏手上有筆「顏清通6000萬債權」，至今無財產申報，也未提出地方願景；林也批評政見會未直播，質疑是不是擔心有些候選人沒有臨場反應？

顏寬恒說，叔叔顏清通那筆是財產信託，有如實申報，上網查就有；他只看到林靜儀不斷攻擊，沒有提政見如何落實。台中市選委會表示，實施計畫均送中選會備查，援例採預錄方式，都經候選人同意。

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