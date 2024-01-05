聽新聞
test
0:00 / 0:00

中三選區政見辯論會 楊瓊瓔、謝子涵火花四射

聯合報／ 記者林佩均黃寅趙容萱／台中報導
台中市立委第三選區候選人，國民黨楊瓊瓔（左圖）與民進黨謝子涵（右圖）。圖／聯合報系資料照片
台中市立委第三選區候選人，國民黨楊瓊瓔（左圖）與民進黨謝子涵（右圖）。圖／聯合報系資料照片

台中市第三選區立委政見辯論會昨登場，民進黨候選人謝子涵批對手、國民黨立委楊瓊瓔，4年前擔任副市長卻帶職參選。楊瓊瓔反駁，她是辭職參選立委，要求對手向市民道歉。台中立委第二選區民進黨立委林靜儀批對手、國民黨候選人顏寬恒財產申報不實，顏寬恒說，都已如實申報，網路都查得到，反批對手只會抹黑沒政見。

台中市立委第五選區育兒政見交鋒，民進黨立委莊競程表示，有1名子女購屋貸款9成，2子女以上可全額貸，最長可貸40年。國民黨候選人黃健豪說，孩童6歲前享有社會住宅優先承租權，推動公幼免學費。另有司法改革黨彭振芳、小歐盟蔡善雯、無黨籍苗豐隆闡述政見，無黨籍陳維新、雙語黨謝旻汎、統促黨林澤培未出席。

中三選區3人參選，司法改革黨張烱春也到場闡述政見。謝子涵說，對手躲在市府資源背後，害怕年輕人挑戰，如何帶領地方發展？楊瓊瓔說，她當初辭職參選立委，對手是公眾人物，不該任意抹黑。

學者提問低薪高房價導致少子化，謝子涵說，參考日本經驗，提供預算跟行政工具，讓各縣市客製化提解方；楊瓊瓔指出，她提案「代理孕母合法化」已一讀審查，若連任將繼續提案。

中二選區共4人參選，除林靜儀、顏寬恒，還有司法正義黨洪麗華，以及無黨籍紀銘修；洪麗華未出席政見辯論會。

林靜儀批顏手上有筆「顏清通6000萬債權」，至今無財產申報，也未提出地方願景；林也批評政見會未直播，質疑是不是擔心有些候選人沒有臨場反應？

顏寬恒說，叔叔顏清通那筆是財產信託，有如實申報，上網查就有；他只看到林靜儀不斷攻擊，沒有提政見如何落實。台中市選委會表示，實施計畫均送中選會備查，援例採預錄方式，都經候選人同意。

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 楊瓊瓔 謝子涵 顏寬恒 林靜儀 黃健豪 莊競程

延伸閱讀

中三選區／被謝子涵指4年前帶職參選 楊瓊瓔駁：她要跟市民道歉

中二選區林靜儀質疑財產申報不實 顏寬恒：有如實申報

獨／星卉隔22年為她掃街拜票 摩托車騎士「停機」合照

忙拜票 候選人楊瓊瓔跟著垃圾車趴趴走

相關新聞

金門政見會／兩對手夾擊 陳玉珍：沒做好 不會得到支持

金門立委公辦政見會昨登場，民眾黨尚文凱、無黨籍洪和成夾擊國民黨陳玉珍是「落跑立委」，質疑她將在任期中途參選縣長。陳玉珍回...

選舉公報 出現古怪奇葩政見

各縣市選委會昨發送選舉公報，不少立委候選人創意政見吸睛。有候選人關心中醫未來方向，但多次陳情得不到回應，選擇參選是「做了...

新北、基隆巷戰肉搏 訴訟戰開打

選戰倒數，新北立委候選人把握分秒衝刺，掃街巷戰肉搏，激戰區攻擊火力刀刀見骨。民進黨汐止選區立委賴品妤到監察院告發新北市府...

竹市立委7搶1 政見會聚焦交通

新竹市選委會昨天下午舉辦立委候選人公辦電視政見會，針對新竹人關注的交通議題，民進黨林志潔提出推動新竹輕軌建設，時力邱顯智...

竹縣候選人 舌戰醫療資源不均

竹竹苗3縣市人口逾155萬人，沒大型醫學中心，竹縣2選區立委候選人對醫療資源不均各有見解，國民黨林思銘認為竹竹苗高階醫療...

桃園1選區 牛煦庭、鄭運鵬論戰捷運棕線

交通部上周通過桃園捷運棕線綜合規劃報告，桃園市立委第1選區國民黨候選人牛煦庭昨直指民進黨至今未提出通車時間表，並向現任立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。