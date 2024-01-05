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屏東政見會／蘇孟淳主張在地聯盟 徐富癸正面談資材室

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東第1選區第2場立委政見會，無黨曾鈺庭（左起）、國民黨黃明賢與無黨蔣月惠出席，蔣月惠穿上自製蝙蝠裝。記者劉星君／攝影
屏東第1選區第2場立委政見會，無黨曾鈺庭（左起）、國民黨黃明賢與無黨蔣月惠出席，蔣月惠穿上自製蝙蝠裝。記者劉星君／攝影

屏東縣第2場區域立委政見發表會昨登場，上午第1選區6名候選人僅3人到場，黃明賢繫上客家花布領巾，主打客家政見，蔣月惠兩度變裝，戴上黑色眼鏡、貼長鼻子表達對光電政策不滿，更大秀自創點鈔術接著撒幣，花招百出，下午第2選區政見發表會，泛綠蘇孟淳徐富癸相敬如「冰」，徐正面回應資材室爭議，強調參選未夾雜利益目的。

屏東第1選區政見會，民進黨鍾佳濱、統促黨李孟翰、台灣維新張庭源缺席，到場的黃明賢宣稱要扭轉客委會「重北輕南」情勢、留一席要職給六堆南客，並表態反對內埔老埤農場種電案。咬傷女警暴紅的蔣月惠，昨穿上蝙蝠裝，戴蝙蝠面具，後來換戴黑色運動眼鏡、貼長鼻子，表達對光電政策不滿，除自創歌曲描述政見，也秀出10秒成圓點鈔術，撒了一地假鈔。

下午第2選區政見會，以無黨籍參選的蘇孟淳，分享父親蘇震清長年早出晚歸，對屏東奔波服務的身影，希望延續父親服務的精神為鄉親爭取更多建設。他主張在地聯盟，不分族群黨派，籲給年輕人機會。

民進黨提名的徐富癸正面回應資材室爭議，強調依法申請，政治不是家族事業，清廉是從政最基本要求。他指資材室依規定取得農地農用容許使用同意書，兒子是慢飛天使，為讓特殊孩子有處農業體驗場域，以住家貸款750萬買農地供使用，至今仍繳貸款，若需改善，他願意馬上改，他以自己長期的政治信仰參選，從未夾雜其他利益目的。

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