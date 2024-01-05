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新北、基隆巷戰肉搏 訴訟戰開打

聯合報／ 記者李定宇李成蔭江婉儀葉德正張曼蘋游明煌邱瑞杰林銘翰／連線報導
國民黨主席朱立倫（左二）昨天到新北市汐止區為國民黨候選人廖先翔（右二）助選，前往秀豐市場拜票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）昨天到新北市汐止區為國民黨候選人廖先翔（右二）助選，前往秀豐市場拜票。記者邱瑞杰／攝影

選戰倒數，新北立委候選人把握分秒衝刺，掃街巷戰肉搏，激戰區攻擊火力刀刀見骨。民進黨汐止選區立委賴品妤到監察院告發新北市府瀆職，指對手廖先翔家族違建沒依法恢復原狀，要求廖退選；廖先翔表示，市府已開立處分書，廖家沒異議，他坦然面對家人違規，改善進度歡迎大眾檢驗，該退選的人是賴品妤。

賴品妤昨天前往監察院遞交檢舉函，告發新北市政府瀆職，賴說，廖先翔近期掛看板宣稱，「若有侵占國有地就退選」，希望廖說到做到。廖先翔昨天與國民黨主席朱立倫在秀豐黃昏市場拜票，回應賴品妤的指控。廖說，賴品妤慣用影射方式，大家都知道做違建行為的人不是他，賴可能急了亂槍打鳥，他個人沒做任何違法的事，該退選的是賴品妤。

新北市立委第十二選區民進黨候選人賴品妤（左二）與民進黨不分區立委被提名人沈伯洋（右二），昨前往監察院告發新北市政府瀆職。圖／賴品妤團隊提供
新北市立委第十二選區民進黨候選人賴品妤（左二）與民進黨不分區立委被提名人沈伯洋（右二），昨前往監察院告發新北市政府瀆職。圖／賴品妤團隊提供

除了汐止選區火花四射，中和選區也瀰漫硝煙味。民進黨候選人吳崢指控，對手張智倫涉嫌賄選，行為包含發送紅包、萬元現金及高價電腦等，呼籲檢調嚴查。張智倫競選總部回應，這是幫助地方社團發展，協助慈善公益，且是長年推動，有能力的人都會去做，他是不分黨派為地方盡分力量。

國民黨總統候選人侯友宜昨到中和廣福宮參拜，與張智倫車隊掃街。侯批民進黨用奧步騙選票，呼籲支持者集中在野力量，才能完成政黨輪替，民主制衡。

新北土城三峽選區選情也膠著，候選人把握政見會吸納中間票。國民黨林金結帶與鴻海創辦人郭台銘聯名簽署的六大政見，爭取郭粉支持，民進黨吳琪銘酸林金結出示郭台銘簽名是蹭聲量，他推動AI科技園區廊道，科技界名人宣明智、財金專家謝金河也為他背書，郭台銘好友、土城前市長盧嘉辰已表態挺他，雙方別苗頭。

藍軍昨晚在基隆辦萬人造勢，侯友宜、趙少康、馬英九、韓國瑜、蔣萬安、朱立倫、謝國樑等大咖齊聚，力挺立委候選人林沛祥，展現氣勢。民進黨基隆立委候選人鄭文婷昨指控對手林沛祥家族財產申報涉不實，林沛祥反批，鄭發言是憑空捏造，財產申報是監察院核實的，沒有任何問題。

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