聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園1選區 牛煦庭、鄭運鵬論戰捷運棕線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
國民黨立委候選人牛煦庭（左）昨到龜山市場掃街，也邀請民進黨對手鄭運鵬辯論「直球對決」。圖／牛煦庭提供
國民黨立委候選人牛煦庭（左）昨到龜山市場掃街，也邀請民進黨對手鄭運鵬辯論「直球對決」。圖／牛煦庭提供

交通部上周通過桃園捷運棕線綜合規劃報告，桃園市立委第1選區國民黨候選人牛煦庭昨直指民進黨至今未提出通車時間表，並向現任立委鄭運鵬下辯論戰帖「直球對決」；鄭運鵬稱棕線進度是桃市府和交通部合作的成果，若不滿可向市府反映，下周有公辦政見會，不必額外單獨辦辯論。

大選最後衝刺階段，1選區持續激戰，民進黨總統候選人賴清德、行政院副院長鄭文燦昨到龜山信仰中心壽山巖觀音寺為鄭運鵬助選，大打建設牌，由於當地將設捷運棕線嶺頂站，鄭運鵬感謝交通部核定棕線綜合規劃報告，強調未來會持續監督路網進度。

桃園捷運棕線連結到大台北捷運路網只要18分鐘，沿線民眾期盼已久。鄭文燦昨也表示，綜規報告已函報行政院審議，待核定就可展開實質工程，未來各方香客都可搭捷運來參香。

牛煦庭昨深入市場拜票打巷戰，收到許多民眾鼓勵。他說，民進黨對棕線進度依舊是空泛口號，至今仍未提出通車具體時間表，反觀先前國民黨總統候選人侯友宜在龜山演講，一口答應2025年會給足預算、審定開工，雙方誠意差距顯而易見。

牛煦庭說，選前10天鄭運鵬才開始談地方建設，下周舉辦的公辦政見會，1選區3位候選人也只有他支持採辯論形式，鄭應更改決定，或一起額外舉辦辯論會，甚至可辦多場，包括龜山人為何要等棕線8年、鄭文燦承諾跳票等內容都可辯論，只要鄭運鵬同意，任何條件他都願配合，辦問政說明會各抒己見也行。

民進黨總統候選人賴清德（左起）、副閣揆鄭文燦昨到壽山巖觀音寺為立委鄭運鵬助選，鄭未接受對手牛煦庭辯論挑戰。記者朱冠諭／攝影
民進黨總統候選人賴清德（左起）、副閣揆鄭文燦昨到壽山巖觀音寺為立委鄭運鵬助選，鄭未接受對手牛煦庭辯論挑戰。記者朱冠諭／攝影

「不知道要辯論什麼」，鄭運鵬回應，下周有公辦政見會可陳述政見和未來願景，牛煦庭不需為了選舉就抹黑說在桃園沒有看過他，大家都曾在公務行程同台過。

鄭運鵬也強調，現在交通部審核通過的捷運棕線方案和進度，都是張善政市府修正後和交通部合作的成果，如果無條件支持張善政的牛煦庭覺得空泛，可以請市府調整改進，需要中央協助的部分他會幫忙，請放心。

2024選舉 2024立委選舉 2024桃竹苗立委 牛煦庭 鄭運鵬 鄭文燦 張善政 侯友宜 賴清德 北捷

延伸閱讀

桃一選區煙硝味濃 牛煦庭下戰帖邀鄭運鵬公開辯論

再提鄭文燦上酒店影片 國民黨籲檢調速查深偽介選

影／賴清德：台灣要走向世界 不要鎖進中國

桃園立委選舉牛煦庭、鄭運鵬激戰 耶誕假期搶攻親子票

相關新聞

金門政見會／兩對手夾擊 陳玉珍：沒做好 不會得到支持

金門立委公辦政見會昨登場，民眾黨尚文凱、無黨籍洪和成夾擊國民黨陳玉珍是「落跑立委」，質疑她將在任期中途參選縣長。陳玉珍回...

選舉公報 出現古怪奇葩政見

各縣市選委會昨發送選舉公報，不少立委候選人創意政見吸睛。有候選人關心中醫未來方向，但多次陳情得不到回應，選擇參選是「做了...

新北、基隆巷戰肉搏 訴訟戰開打

選戰倒數，新北立委候選人把握分秒衝刺，掃街巷戰肉搏，激戰區攻擊火力刀刀見骨。民進黨汐止選區立委賴品妤到監察院告發新北市府...

竹市立委7搶1 政見會聚焦交通

新竹市選委會昨天下午舉辦立委候選人公辦電視政見會，針對新竹人關注的交通議題，民進黨林志潔提出推動新竹輕軌建設，時力邱顯智...

竹縣候選人 舌戰醫療資源不均

竹竹苗3縣市人口逾155萬人，沒大型醫學中心，竹縣2選區立委候選人對醫療資源不均各有見解，國民黨林思銘認為竹竹苗高階醫療...

桃園1選區 牛煦庭、鄭運鵬論戰捷運棕線

交通部上周通過桃園捷運棕線綜合規劃報告，桃園市立委第1選區國民黨候選人牛煦庭昨直指民進黨至今未提出通車時間表，並向現任立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。