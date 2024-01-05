桃園1選區 牛煦庭、鄭運鵬論戰捷運棕線

交通部上周通過桃園捷運棕線綜合規劃報告，桃園市立委第1選區國民黨候選人牛煦庭昨直指民進黨至今未提出通車時間表，並向現任立委鄭運鵬下辯論戰帖「直球對決」；鄭運鵬稱棕線進度是桃市府和交通部合作的成果，若不滿可向市府反映，下周有公辦政見會，不必額外單獨辦辯論。

大選最後衝刺階段，1選區持續激戰，民進黨總統候選人賴清德、行政院副院長鄭文燦昨到龜山信仰中心壽山巖觀音寺為鄭運鵬助選，大打建設牌，由於當地將設捷運棕線嶺頂站，鄭運鵬感謝交通部核定棕線綜合規劃報告，強調未來會持續監督路網進度。

桃園捷運棕線連結到大台北捷運路網只要18分鐘，沿線民眾期盼已久。鄭文燦昨也表示，綜規報告已函報行政院審議，待核定就可展開實質工程，未來各方香客都可搭捷運來參香。

牛煦庭昨深入市場拜票打巷戰，收到許多民眾鼓勵。他說，民進黨對棕線進度依舊是空泛口號，至今仍未提出通車具體時間表，反觀先前國民黨總統候選人侯友宜在龜山演講，一口答應2025年會給足預算、審定開工，雙方誠意差距顯而易見。

牛煦庭說，選前10天鄭運鵬才開始談地方建設，下周舉辦的公辦政見會，1選區3位候選人也只有他支持採辯論形式，鄭應更改決定，或一起額外舉辦辯論會，甚至可辦多場，包括龜山人為何要等棕線8年、鄭文燦承諾跳票等內容都可辯論，只要鄭運鵬同意，任何條件他都願配合，辦問政說明會各抒己見也行。

民進黨總統候選人賴清德（左起）、副閣揆鄭文燦昨到壽山巖觀音寺為立委鄭運鵬助選，鄭未接受對手牛煦庭辯論挑戰。記者朱冠諭／攝影

「不知道要辯論什麼」，鄭運鵬回應，下周有公辦政見會可陳述政見和未來願景，牛煦庭不需為了選舉就抹黑說在桃園沒有看過他，大家都曾在公務行程同台過。

鄭運鵬也強調，現在交通部審核通過的捷運棕線方案和進度，都是張善政市府修正後和交通部合作的成果，如果無條件支持張善政的牛煦庭覺得空泛，可以請市府調整改進，需要中央協助的部分他會幫忙，請放心。

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