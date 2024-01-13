台北第一選區立委選舉／吳思瑤、張斯綱、侯漢廷 三腳督激戰大車拚

2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉台北第一選區（北投、士林）激戰，共有8位候選人爭一席，分別為吳思瑤（民進黨）、張斯綱（國民黨）、賴宗育（人民民主黨）、侯漢廷（無）、張臺勝（人民最大黨）、胡金城（人民最大黨）、許盛鋒（無）、陳執中（臺灣雙語無法黨）。其中吳思瑤、張斯綱、侯漢廷三腳督激戰，以及泛藍陣營分裂是本次立委選情看點。

民進黨吳思瑤3度出戰立委，採「穩健策略」主攻問政成績、衝刺陸戰，基層實力雄厚，並緊咬前衛生署長楊志良站台失言風波，選戰主打女性牌。新黨議員侯漢廷以無黨籍身分投入選戰，在深藍族群中頗具知名度，且與民眾黨總統候選人柯文哲有交情，擁有同時吸收藍、白選票的堅強實力，在野形成泛藍分裂局面。面對票源恐分散危機，張斯綱主攻「在野陣營的危機感」，訴求藍營選民集中選票，力拚國會席次過半，並發動看板大戰，猛攻吳思瑤過去不當言行。

士北選區立委戰況最終形成三腳督之勢，張斯綱、侯漢廷猛批民進黨政治議題「打貪除弊」，吳思瑤則集結女力加持，主張推動「反歧視」。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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