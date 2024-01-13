新竹市選區立委選舉／鄭正鈐、林志潔、邱顯智、柯美蘭四腳督爭霸

國民黨立委候選人鄭正鈐（左上）、民進黨立委候選人林志潔（右上）、時代力量立委候選人邱顯智（左下）、無黨籍立委候選人柯美蘭（右下）選情緊張。圖／鄭正鈐、林志潔、邱顯智、柯美蘭臉書

2024總統立委大選今日進行投票，新竹市立委選舉備受關注，總共有7名候選人登記，陣容豐富，包括國民黨現任立委鄭正鈐爭取連任，民進黨派出首次參戰的法律學者林志潔，以及民眾黨總統候選人柯文哲胞妹柯美蘭、時代力量立委邱顯智也投入參選，另外還有制度救世島的趙福龍、司法改革黨的趙清華和無黨籍的王榮德參與競爭。

竹市參選人鄭正鈐、林志潔、邱顯智、柯美蘭呈現四腳督局面，回顧上屆立委選舉，藍營的鄭正鈐以95,298得票數、36.96%的得票率打敗民進黨與時代力量，不過目前他被綠營對手指控官司纏身、與詐騙集團牽扯。民進黨方面，首次投入選戰的林志潔為學者出身。

另外時力的邱顯智2016年就曾參選，如今捲土重來，持續在新竹耕耘，他指控林志潔論文抄襲，不過被對方以3點反駁，至於以無黨籍身分參選的柯文哲胞妹柯美蘭也話題性十足。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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