新北第十二選區立委選舉／賴品妤、廖先翔對決火藥濃

民進黨立委候選人賴品妤（右）與對手國民黨立委候選人廖先翔（左）陷入激戰。圖／賴品妤、廖先翔臉書

2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）激戰，共6名候選人展開角逐，包括無黨籍的黃瑞傳、無黨籍楊木火，還有來自台灣雙語無法黨的李佳蒨、台灣維新黨陳長志，以及民進黨賴品妤、國民黨廖先翔。

新北市立委第十二選區俗稱「七星區」，藍、綠候選人陷入激戰，綠營的賴品妤力求連任，砲轟對手廖先翔「無所不貪、詐欺慣犯」，猛攻其家族違建爭議、碩士論文有弊端。廖先翔反擊將對不實指控提告，並痛批她申請封路布置選前之夜場地，導致市民大塞車，對改變汐止交通的賴品妤身上，格外諷刺，兩人呈現火藥味濃厚的對決局面。

大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。

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