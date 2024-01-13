新北第十二選區立委選舉／賴品妤、廖先翔對決火藥濃
2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）激戰，共6名候選人展開角逐，包括無黨籍的黃瑞傳、無黨籍楊木火，還有來自台灣雙語無法黨的李佳蒨、台灣維新黨陳長志，以及民進黨賴品妤、國民黨廖先翔。
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新北市立委第十二選區俗稱「七星區」，藍、綠候選人陷入激戰，綠營的賴品妤力求連任，砲轟對手廖先翔「無所不貪、詐欺慣犯」，猛攻其家族違建爭議、碩士論文有弊端。廖先翔反擊將對不實指控提告，並痛批她申請封路布置選前之夜場地，導致市民大塞車，對改變汐止交通的賴品妤身上，格外諷刺，兩人呈現火藥味濃厚的對決局面。
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