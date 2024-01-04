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高雄立委激戰 藍韓流再現 綠罷韓槓上

聯合報／ 記者王昭月王勇超／高雄報導
高雄市前市長韓國瑜（左）輔選，昨天陪第3選區立委候選人李眉蓁（中）在左楠區車隊掃街拜票。記者吳慧芬／攝影
高雄市前市長韓國瑜（左）輔選，昨天陪第3選區立委候選人李眉蓁（中）在左楠區車隊掃街拜票。記者吳慧芬／攝影

罷韓領銜人陳冠榮醫師（右一）、高市文化局前局長尹立（左二）、高雄市議員張博洋（左一）昨陪同民進黨立委候選人李柏毅（右二）掃街。記者王勇超／攝影
罷韓領銜人陳冠榮醫師（右一）、高市文化局前局長尹立（左二）、高雄市議員張博洋（左一）昨陪同民進黨立委候選人李柏毅（右二）掃街。記者王勇超／攝影
選舉白熱化，藍綠白陣營立委候人昨邀大咖助陣大車掃，高雄前市長韓國瑜連趕4場，為黨籍立委候選人輔選，民進黨李柏毅有屏東縣長周春米輔選，還找「罷韓四君子」尬場；民眾黨副總統候選人吳欣盈也到高屏車掃，陪高雄同黨立委候選人曾尹儷拜票。

國民黨高雄第2、3、5、7選區立委候選人昨均找韓國瑜陪同造勢，「韓粉」如影隨形，再演昔日「韓流」熱潮。其中被視為最有可能成為綠營「八仙過海」破口的3選區，戰情異常激烈。

李眉蓁下午4點與韓國瑜合體行車隊拜票，呼籲支持者拿出國旗比OK，並提醒總統侯友宜3號、立委李眉蓁3號、要把票催出來。

第5選區國民黨立委候選人黃柏霖昨在鼎金保安宮辦造勢大會，韓國瑜、國民黨副主席連勝文、智庫執行長柯志恩都到場助講，韓國瑜推崇黃柏霖是全方位政治人物。

李柏毅昨天下午與罷韓領銜人醫師陳冠榮、前高雄文化局長尹立、議員張博洋及李欣翰車掃拜票；李的妻子則由周春米陪同到自由黃昏市場拜票，兵分二路爭取支持。

周春米說，李柏毅有3屆市議員資歷，對市政清楚，也曾當過陳菊、蔡其昌助理，相信能把左楠建設做得更好。

吳欣盈輔選 柯粉列隊歡迎

吳欣盈昨今兩天到南部輔選，昨一早陪曾尹儷掃街拜票，穿梭高雄大社、楠梓、岡山3區，下午到屏東，不少柯粉列隊歡迎，還有支持者寫海報「我高雄人但不綠，520送柯盈進總統府上班！」

2024選舉 2024立委選舉 韓國瑜 李眉蓁 李柏毅 2024高屏離島立委

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