竹市四腳督衝刺 空陸戰齊發

時力竹市立委候選人邱顯智（中）昨在競選活動空擋，舉辦通學步道電線桿地下化會勘。圖／邱顯智辦公室提供

無黨籍竹市立委候選人柯美蘭（右一）前晚跟胞兄、民眾黨總統候選人柯文哲（右二）合體。記者張裕珍／攝影

民進黨竹市立委候選人林志潔（前排右二）競總昨開「2024新竹市立委投票指南」記者會。記者王駿杰/攝影

新竹市立委選舉「四腳督」激戰，藍綠黃與無黨選將最後衝刺，4人空陸戰齊發，黃金周末分別將辦大型造勢與車隊掃街拜票。民進黨林志潔昨天還開記者會「評析」對手各有爭議，國民黨鄭正鈐、時代力量邱顯智與無黨柯美蘭相繼回擊炒冷飯、操弄選舉，火花不斷。

距投票不到10天，竹市4名主要立委候選人力圖殺出重圍，積極鞏固自身基本盤，並爭取中間選民支持。鄭正鈐面臨連任危機，近日展開車隊掃街陸戰拜票；林志潔已在路口掛出「搶救」看板，籲支持者集中選票。

邱顯智早已展開車掃衝刺，黨籍議員輪番陪同上街拉票，黃金周末安排聯合大車掃，攜手竹縣立委2選區候選人王婉諭與熱血教師黃益中拉抬聲勢；柯美蘭近來頻和胞兄、民眾黨總統候選人柯文哲合體拜票，黃金周也將靠車掃最後衝刺。

林志潔昨在競選總部開記者會，找黨籍議員逐一評析對手，批鄭正鈐存在感低、官司纏身且欠債無數等，也點名邱顯智對論文烏龍指控，同時質疑柯美蘭一家人戀棧權力，應該對農地爭議表態。

鄭正鈐競選總部回應，林志潔不斷用不實抹黑詆毀，奉勸別再炒冷飯，否則會被選民唾棄；邱顯智強調，林志潔論文抄襲爭議證據明確，綠營是在操弄選舉；柯美蘭也強調柯文哲農地問題都已逐一回應過，冷飯熱炒，可見選情不妙。

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