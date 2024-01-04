竹市四腳督衝刺 空陸戰齊發
新竹市立委選舉「四腳督」激戰，藍綠黃與無黨選將最後衝刺，4人空陸戰齊發，黃金周末分別將辦大型造勢與車隊掃街拜票。民進黨林志潔昨天還開記者會「評析」對手各有爭議，國民黨鄭正鈐、時代力量邱顯智與無黨柯美蘭相繼回擊炒冷飯、操弄選舉，火花不斷。
距投票不到10天，竹市4名主要立委候選人力圖殺出重圍，積極鞏固自身基本盤，並爭取中間選民支持。鄭正鈐面臨連任危機，近日展開車隊掃街陸戰拜票；林志潔已在路口掛出「搶救」看板，籲支持者集中選票。
邱顯智早已展開車掃衝刺，黨籍議員輪番陪同上街拉票，黃金周末安排聯合大車掃，攜手竹縣立委2選區候選人王婉諭與熱血教師黃益中拉抬聲勢；柯美蘭近來頻和胞兄、民眾黨總統候選人柯文哲合體拜票，黃金周也將靠車掃最後衝刺。
林志潔昨在競選總部開記者會，找黨籍議員逐一評析對手，批鄭正鈐存在感低、官司纏身且欠債無數等，也點名邱顯智對論文烏龍指控，同時質疑柯美蘭一家人戀棧權力，應該對農地爭議表態。
鄭正鈐競選總部回應，林志潔不斷用不實抹黑詆毀，奉勸別再炒冷飯，否則會被選民唾棄；邱顯智強調，林志潔論文抄襲爭議證據明確，綠營是在操弄選舉；柯美蘭也強調柯文哲農地問題都已逐一回應過，冷飯熱炒，可見選情不妙。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言