陳菊否認現身教會幫忙輔選 黃國昌爆當天是不公開活動

本報今天報導，監察院長陳菊赴高雄替子弟兵李柏毅輔選。民眾黨不分區立委候選人黃國昌表示，看完李柏毅、陳菊辦公室跟高雄市民政局副局長蔡翹鴻的說法，同一場聚會竟然有三種說法，真的搞得大家好亂，這個國家不能讓民進黨繼續搞爛下去。

國民黨立委曾銘宗接獲爆料，蔡翹鴻在去年12月31日安排召集神職人員在綠營色彩濃厚的「舊城教會」聚會，民進黨高雄市立委候選人李柏毅穿著競選外套到場，陳菊也現身，曾銘宗質疑陳菊為李柏毅輔選，恐怕違反行政中立。

民眾黨上午舉行「賴清德在總統辯論的九大謊言」記者會，黃國昌表示，監察院長最不該參與輔選活動，結果陳菊跑到高雄的舊城教會，參加子弟兵李柏毅的拉票活動，陳菊透過辦公室否認此事，李柏毅說是受邀參與座談，蔡翹鴻則聲稱是受邀前往該地。

黃國昌說，看完同一個指控、爆料的三方回應，很明顯地就是在說謊，因為根據自己接獲到的檢舉，12月30日在高雄舊城教會的聚會，根本就不是一場公開活動，而是蔡翹鴻在居間穿針引線，幫忙李柏毅安排的活動。

黃國昌指出，陳菊透過辦公室回應，教會在年末都會有彌撒等慶賀活動，因此她本人是受邀前往，不過舊城教會在去年12月30日，沒有舉辦彌撒活動，反而是在去年12月31日、今年1月1日有相關活動，12月30日根本就是閉門會議，「你們搞得大家好亂啊！」

黃國昌質疑，當天到底是在辦彌撒，還是在舉行座談會，蔡翹鴻說到了現場才知道，當天會有候選人與政界人士與會，請他不要再說謊了，「你如果不知道李柏毅會去，你會跟著其他的人，站在門口等候李柏毅到來嗎？李柏毅的助選員背著大批的文宣，還有要送給選民的小禮物，當天在教會穿梭其間，你完全都沒看到嗎？」

黃國昌表示，蔡翹鴻說是去茶敘，李柏毅說是去座談，陳菊則說去參加彌撒，一場聚會三個不同的版本，監察院可以再扯一點，該做的事不做，不該做的事一直做，請蔡翹鴻、李柏毅跟陳菊不要再說謊，「你們三個回應聯合報的內容，全部都不一樣」，這個國家不能讓民進黨繼續搞爛下去。

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