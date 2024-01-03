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吳思瑤邀女力加持 張斯綱諷派系團抱 侯漢廷批炒作性別

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市士林、北投立委選區近期因前衛生署長楊志良助選國民黨候選人張斯綱時失言掀波，屏東縣長周春米昨為此北上力挺民進黨候選人吳思瑤，要大家「擊鼓而攻之」；張斯綱回嗆，周、吳都是新潮流，這次選戰主軸就是「新潮流不倒、台灣不會好」；無黨籍候選人侯漢廷直言，不需要一直拿性別議題博聲量。

楊志良助選時，因批吳思瑤沒生小孩「絕子絕孫」，引爆爭議，周春米表示，看到楊志良的發言，她認為應該告訴大家「擊鼓而攻之」，趕快挪出上午時間來力挺吳思瑤，吳是立法院的好姐妹，且是立法院最認真最專業的女力，自己是屏東南端的女力，一定要給溫暖跟加油。

吳思瑤表示，兩人不僅曾是立法院同期同事、戰友且同為女性，長期關注性別平權、改革議題等，但是屏東縣政非常繁忙，「我根本不敢驚擾她」，周特別主動說要來，「你怎麼能夠拒絕周春米呢？」民主就是要團結大家。

張斯綱批兩人是相互團抱，自己先前找台中市長盧秀燕助選，遭吳思瑤酸「以為大咖站台就能拉抬聲勢」，吳不也一樣，找了周春米等人輔選？

張斯綱昨在北投區大業路催票，他說，將持續加強陸戰、強化巷戰，同時配合總統造勢活動，希望提高整體投票率，拉抬政黨輪替的氣勢。

侯漢廷表示，因他以無黨籍參選，遭到藍綠大黨夾殺，雖然沒大咖幫忙掃街宣傳，仍相信有智慧選民在乎的是候選人本身能力，而非選擇誰找的大咖多。吳思瑤政見跳票和士北藍營分裂問題，才是兩位應該要重視的，不需要一直拿性別議題博聲量。

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