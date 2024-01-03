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整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
2024選戰進入倒數階段，除了3組正副總統候選人結果受矚，立法委員選情也逐漸白熱化，各縣市區域立委除了藍綠打得火熱，小黨也紛紛投入全國不分區立委選戰，渴望突破兩大黨重圍，在國會殺出一條生路。
第11屆立委總席次共計113席，其中73席為區域立委、6席原住民立委（平地及山地原住民各3席）、34席為全國不分區立委，這次選舉結果將攸關未來四年政壇走向，聯合新聞網也為讀者整理歷屆立委席次，用圖表帶讀者一覽國會政黨變化。
「單一選區兩票制」選制於2008年首次實施，國會席次從225席減半成113席，包含73席為區域立委、6席原住民立委、34席不分區立委，前兩者由選區高票者當選，不分區立委則是由政黨提名後，依「政黨票」得票比例分配席次。
綜觀改制後的四屆立委選舉，國民黨在2008年、2012年壓倒性拿下國會過半席次，民進黨則在2016年首次超越國民黨，與2020年連續兩屆拿下國會過半席次，使得馬英九、蔡英文總統各自就任8年來皆得以「完全執政」，至於本次藍綠兩黨能否再締造單一政黨過半席次紀錄，又或有第三勢力竄升，也成立委選情焦點。
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