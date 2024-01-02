高端涉嫌圖利綠友友？ 兩造都提告對方

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「高端股價從30元衝到400多元，且民進黨立委對高端不利的決議通通否決，懷疑有內線交易！」國民黨立委參選人廖偉翔、林家興與羅廷瑋2日再次指控高端涉嫌內線交易，圖利親民進黨人士，廖偉翔這次還拿出高端股東名單，並表示11點在北檢提告，盼檢調能讓真相水落石出。

取得股東名單

廖偉翔去年12月30日公布三份高端內部董事會及審計會流出之錄音檔，質疑高端疫苗哄抬價格達溢價25%、官商勾結綠燈一路開後，2日又拿出高端股東名單，指控其中有民進黨劉姓前立委、蔡英文地方婦女後援會陳姓幹部與信賴之友會張姓核心幹部，再次質疑高端疫苗牽涉內線交易，圖利親綠人士。

「立法院不利高端疫苗的決議，通通被民進黨立委封殺！」林家興則說，民進黨立委獲得人民支持，但在立院表決時卻對不起支持自己的民眾，包括在野黨在疫情間要求政府進口國際通過三期試驗的疫苗，被封殺；執政黨社群部說高端不用經過三期試驗即可施打，隨即被他與國民黨立委參選徐巧芯打臉，連事實查核中心也說是假訊息。

控犧牲人民打高端

林家興不滿說，執政當因採購不當讓民眾權益犧牲，民眾想要施打疫苗造成的意外索取國賠，民進黨也封殺，因此他們決議拿著這些證據到北檢提告，希望檢調能調查出真相。國民黨立委參選人羅廷瑋則說，進入立法院會儘速制定《吹哨者保護法》，保障這些揭露弊案的吹哨者。

對於廖偉翔的指控，高端發布聲明稿指出，相關揭露內容顯然涉及不法取得之資料，且以片段節錄，刻意拼湊不同時間點的言談，是假借以錄音為事證的方式扭曲事實。後續將會對不法取得錄音檔案與散佈不實言論的行為，提起刑事告訴與民事損害賠償。

高端指出，根據指揮中心公開說明，國產疫苗採購價格並未高於莫德納、BNT，採購價金並未背離國際市場價格，且國內兩家廠商的採購合約價金並相差無幾，顯示當下時空背景成本高漲，且生產備料不易。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦