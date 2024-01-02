聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／勞動部長許銘春為李柏毅請假南下 期盼他成為劉世芳的接班人
下周六就要投票，勞動部長許銘春今請假南下為民進黨籍左楠區立委候選人李柏毅助選，陪著李柏毅車隊掃街拜票，曾擔任高市副市長的的許銘春說，李柏毅是名關注勞工權益的年輕人，她希望李柏毅能更上一層樓進入立院。
民進黨在左楠區現任立委劉世芳不競選連任，改推李柏毅出馬競逐，對手則是國民黨籍的李眉蓁，劉世芳現為賴蕭高雄競選總部總幹事，她今也先後拜訪橋頭地檢署檢察長張春暉與高雄地檢署檢察長洪信旭，她說，此行主要目的，是針對中國介選、反滲透法、假訊息、賄選等不法情事，與檢調交換意見，希望能給予有效阻扼，乾淨選舉。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言