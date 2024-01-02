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影／勞動部長許銘春為李柏毅請假南下 期盼他成為劉世芳的接班人

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
許銘春今南下為民進黨籍左楠區立委候選人李柏毅助選。記者吳慧芬／攝影
許銘春今南下為民進黨籍左楠區立委候選人李柏毅助選。記者吳慧芬／攝影

下周六就要投票，勞動部長許銘春今請假南下為民進黨籍左楠區立委候選人李柏毅助選，陪著李柏毅車隊掃街拜票，曾擔任高市副市長的的許銘春說，李柏毅是名關注勞工權益的年輕人，她希望李柏毅能更上一層樓進入立院。

民進黨在左楠區現任立委劉世芳不競選連任，改推李柏毅出馬競逐，對手則是國民黨籍的李眉蓁，劉世芳現為賴蕭高雄競選總部總幹事，她今也先後拜訪橋頭地檢署檢察長張春暉與高雄地檢署檢察長洪信旭，她說，此行主要目的，是針對中國介選、反滲透法、假訊息、賄選等不法情事，與檢調交換意見，希望能給予有效阻扼，乾淨選舉。

許銘春今南下為民進黨籍左楠區立委候選人李柏毅助選。記者吳慧芬／攝影
許銘春今南下為民進黨籍左楠區立委候選人李柏毅助選。記者吳慧芬／攝影

2024選舉 2024立委選舉 許銘春 李柏毅 劉世芳 2024高屏離島立委

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