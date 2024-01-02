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選戰筆記／未來國會 小黨若突圍 影響力變大

聯合報／ 本報記者林銘翰

總統及立委選戰進入倒數階段，總統選舉三腳督，立委選情則顯得詭譎多變，外界普遍認為三黨不過半的機會大，尤其是民眾黨可望成為國會的關鍵少數，未來在立法院的議事主導權，不會再是藍綠兩大黨說了算。

我國在二○○八年首次實施「單一選區兩票制」選制，國會席次從二二五席減半成一一三席，其中包含七十三席為區域立委、六席原民立委及卅四席不分區立委

不過，從改制以來的四屆立委選舉，區域立委大多是由藍綠兩黨提名的候選人勝出，因此攸關不分區立委席次的政黨票，成為小黨積極爭取的目標，再加上得票率會影響到政黨補助款，對於欠缺資源的小黨來說，往往都是最關鍵的作戰目標。

目前在國會有席次的民眾黨與時代力量，民眾黨可望比現有五席成長，時力則為目前三席積極「保位戰」。

民進黨在二○一六、二○二○年兩度取得國會過半，上至立法院長，下至執政黨團黨鞭，長期透過人數優勢的輾壓，主導立法院的議事運作，甚至遭到外技界嘲諷「沒有民進黨過不了的法案，只有民進黨不想過的法案」；如今，三黨不過半機會大增，國會也將面臨新局；愈多小黨可以跨過席次分配門檻，在國會就愈有合縱連橫的影響力量。

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