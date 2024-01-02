總統大選民調／逾半受訪者 認民進黨一黨獨裁

本報最新調查發現，總統選情可能牽動立委投票意向。過去八年，民進黨同時掌控行政權跟立法權，有五成選民認為完全執政已淪為一黨獨裁，僅二成三覺得有因此落實完全改革；即便是民進黨支持者，也只有五成九肯定民進黨完全執政有落實完全改革，一成五存在一黨獨裁的質疑。

調查顯示，區域立委選情略有變動，國民黨目前獲得二成七選民支持，和民進黨的二成六平分秋色；不分區立委政黨票部分，國民黨雖然仍以二成九支持度小勝民進黨四個百分點，但比率較兩周前略降二個百分點，一成七力挺民眾黨。

超過半數選民認為總統跟立法院多數黨最好分屬不同政黨，比率達五成二，三成三選民認為完全執政比較好，一成五無意見。交叉分析發現，賴蕭配支持者有五成二仍期待完全執政，三成六認為行政、立法分屬不同政黨更為理想。

距離立委選舉剩不到兩周，觀察區域立委選情，如果明天投票，目前有二成七選民表示會投給國民黨的立委候選人，二成六青睞民進黨，台灣民眾黨則獲得百分之九支持，其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過百分之二，百分之一會投給無黨籍候選人，三成六尚未決定區域立委支持人選。

和本報去年十二月中旬的調查相較，支持國民黨區域立委的比率減少二個百分點，擁護民進黨區域立委的比率則增加三個百分點，雙方差距由六個百分點縮小至一個百分點。

不分區立委政黨票部分，根據本報去年十二月中旬的調查，當時國民黨以三成一支持度領先民進黨的二成六，雙方差距五個百分點，一成六青睞民眾黨。

時隔兩周，國民黨不分區政黨票所獲支持略減二個百分點，民進黨支持度也略減一個百分點，雙方差距減為四個百分點。

民眾黨不分區政黨票獲一成七選民支持，比率與兩周前差不多；其他政黨支持度目前都低於百分之五的席次分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。不過，仍有二成四未決定政黨票投票對象，未來選票流向值得關注。

調查方法及樣本說明參見。

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