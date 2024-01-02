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中五綠邀藍辯論 中六掀傳單戰

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲／台中報導

台中市立委多區激戰，「中五」民進黨立委莊競程昨派人到對手黃健豪競總下戰帖，邀請參加公開辯論，黃派人接下，強調不回應選舉操作，但出示已簽署同意辯論的公辦政見會勾選單，要求莊也出示。「中六」上演社區傳單戰，民進黨市黨部發放傳單，指國民黨候選人羅廷瑋家族涉占用國有地，羅則發放與市長盧秀燕合照的文宣，列出政績清單。

台中市長盧秀燕今早將率國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔與5名候選人，在台灣大道、忠明南路口街頭拜票，爭取支持。民進黨總統候選人賴清德昨連趕中彰激戰區，為綠營候選人林靜儀謝子涵陳秀寳拉票。政壇表示，台中多選區立委激戰，甚至民進黨現任立委選情穩定區，領先幅度也傳縮小，藍綠都很緊繃。

台中立委第五選區選情激烈，莊競程日前要求對手公開辯論，昨又派服務處副主任王建智，親送「戰帖」到黃的競選總部，邀請6日到北屯松竹寺辯論。王建智說，希望以辯論方式，讓大眾了解政見與主張。

王建智隻身前往，大批警力到場維安，黃服務處派出競總主任張宇捷代收，只強調對手因選舉操弄的議題，不予回應；不過黃健豪總部昨公布公辦政見會調查表，強調已勾選「同意辯論」，呼籲對手也出示勾選票，若未勾選，不解為何要浪費社會資源另辦辯論會。王建智說，當初他們也勾選了。

台中市選委會表示，第五選區共有8名候選人，只有3人勾選同意辯論，未達3分之2門檻，因此僅舉行政見會；個別候選人勾選的內容，不對外公布。

台中立委第六選區激戰五五波，民進黨候選人江肇國指控對手羅廷瑋家族經營的牛肉麵店，涉及占用公有兒童遊樂場預定地，並委託競總提告，日前也指控羅團隊涉及賄選。羅廷瑋反告意圖使人不當選，批評對手抹黑、追殺小市民。

雙方戰火延燒到社區大樓，元旦假期中六選區的多戶社區，出現署名民進黨市黨部主委李天生的傳單，內容攻擊羅廷瑋家人占用公有地、團隊涉及賄選等。羅廷瑋則發派報文宣，內容有與市長盧秀燕合照，羅列議員任內政績，強調為孩子投票爭取支持。

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