屏東二選區／蘇孟淳、徐富癸 泛綠新人撕破臉
屏東縣立委第二選區（屏南地區）四搶一，因國民黨未提名，選戰聚焦在無黨籍立委蘇震清的兒子蘇孟淳對決民進黨前縣長潘孟安子弟兵徐富癸。泛綠兩名政治新人互打激烈，廝殺到不惜撕破臉；徐鞏固「正綠」地位，蘇以「在地聯盟」拓展票源，泛藍和中間選票流向是勝負關鍵。
民進黨本屆為化解屏北立委蘇震清涉及司法案無法排入不分區僵局，由蘇接替莊瑞雄轉戰屏南；蘇以無黨籍當選後，因SOGO案遭羈押交保而退黨，一審判十年，連任路斷，由擔任助理的兒子蘇孟淳接棒參選。
民進黨原提名人許展維因捲入弊案退選，八月徵召潘孟安核心幕僚徐富癸上陣，藍營本有機會坐收綠營分裂之利，但原看好可一搏的蘇清泉列名不分區後，國民黨未提人選，地方要角包括蘇清泉、議長周典論和鄉鎮長、民代都成了兩陣營檯面下拉攏的對象。
屏南是蔡英文總統的故鄉，也是前縣長潘孟安本命區，綠營有輸不得的壓力，但徐富癸起步晚，總統候選人賴清德等政治大咖密集助選穩固基本盤外，空戰主打蘇震清貪汙案和家族政治；蘇孟淳陣營則以新潮流壟斷屏東反擊，首波文宣「超級比一比」就爆出火藥味。隨著選舉日逼近，雙方負面文宣戰攻防更激烈，攻擊對象指向兩位幕後主帥。
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