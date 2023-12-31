選戰倒數 藍綠高雄拚場搶政黨票
選戰倒數兩周，除各區立委候選人展開最後衝刺，藍綠陣營也力催政黨票，綠營部分，不分區立委候選人的「搶救王義川」最終場昨前進高雄，王義川亮出關刀，和第6選區立委候選人黃捷合體。藍營則有不分區立委提名人謝龍介到高雄為候選人助選，謝指若要讓韓國瑜當上立法院長，除政黨票要投國民黨，選票還須「謝龍介1張，黃柏霖1張」。
王義川昨在高雄場和第6選區立委候選人黃捷合體，他說，黃捷臨危受命，大家一定要保住關鍵這一席，他預告1月10日再來高雄陪黃捷大車掃，他和黃捷都會出動擋泥板，不是只有「韓粉」有貪吃蛇，兩人還嗨唱「飛龍在天」，黃捷指選這首歌，主要歌詞裡的有情有義，與王義川的名字呼應。
活動現場主持人李正皓及卓冠廷更強調，每張投給國民黨及民眾黨的政黨票，都會將高雄前市長韓國瑜送上立法院龍頭寶座，籲支持者堅決力挺民進黨。
第5選區候選人黃柏霖昨舉辦「龍介仙來開講」活動，現場數百位支持者到場相挺，謝龍介說，他是國民黨提名不分區立委「排第10的」，他說「現在最危險的就是韓國瑜」，因為若他排第10沒有辦法進入立院，那韓國瑜能當院長嗎?如果只能當陽春立委，那有甚麼意思，呼籲支持者立委票投黃柏霖，政黨票投國民黨。
黃柏霖對手民進黨候選人李昆澤昨由「3Q」哥陳柏惟陪同掃街拉票，陳柏惟表示，高雄正在進步、轉型的路上，有許多進行中的重要建設，需要認真的李昆澤留在國會，繼續為民眾爭取。李昆澤說，盼望鄉親繼續栽培，政黨票投給民進黨。
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