台南郭國文，陳昆和 高房價話題交鋒

台南市第2選區立委選戰激烈，現任立委郭國文與無黨籍市議員轉戰的陳昆和捉對廝殺，郭砲轟陳昆和的正職是土地開發及建商，去年靠土地交易就獲利2億元，籲選民支持「反炒房立委」而非「建商議員」。陳昆和回應，傳統政客主政勾結投機者，主導圈地炒地皮，加劇城鄉差距才是高房價元凶，希望對手不要模糊焦點。

郭國文指出，陳昆和擔任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會監事，該組織大力反對政府的打炒房法案，在財產申報中，陳昆和與妻子名下超過120筆土地及建物，囤房又囤地，且參選至今從未提出社會住宅或抑制房價政見，這麼有錢還要設專戶募款，進軍國會是為挺炒房當建商發言人。

郭國文陣營調查，陳昆和號稱「公益律師」，但從2015年後幾乎只接不動產相關案件，形同「不動產律師」，且首次參選議員近8成企業捐款來自不動產開發業，是靠建商金援當選的「建商議員」。

陳昆和說，他從律師到進入建築產業獲國家建築金獎肯定，還擔任市政顧問及都市計畫審議委員，了解中央及地方政府將重大建設集中溪南及舊市區，經由重劃或區段徵收讓國庫進帳收益，政府形同公然圈地炒地皮，他主張政府應讓年輕人買得起房子，政府多收稅款應補助年輕人照顧家庭，但對手陣營根本視而不見。

昨內政部長林右昌南下陪同立委陳亭妃車隊掃街，林稱讚陳具有高度治理城市的格局，還是爭取經費建設第一名的立法委員，是中央與地方之間最好的協調平台。

雲林第1選區（海區）選情火熱，蘇治芬過去擔任縣長任內落成啟用的北港女兒橋，近日成網軍攻擊焦點，指稱「橋只蓋一半」，蘇昨與縣長翁章梁等人現勘表示，二期工程在今年5月順利開工，2025年就會完工。

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