高雄第六選區／黃捷空降 急追陳美雅、郭倍宏
高雄第六選區立委選舉「三腳督」，國民黨陳美雅、民進黨黃捷與喜樂島聯盟郭倍宏陷入激戰，陳與郭兩人近期加大力道全力攻黃捷，挺捷不遺餘力的高雄市長陳其邁也捲入戰火。地方認為第六選區泛綠分裂，情勢有利藍軍，不過黃捷網路聲量居高不下，這場選戰仍充滿變數。
此次第六選區選舉最具戲劇性，民進黨現任立委趙天麟因桃色風波棄選，改提鳳山區議員黃捷跨區參選，引爆「空降」爭議，綠營基層一度反彈。引薦黃捷入黨的陳其邁獨排眾議力挺，黃則以年輕活力特色急起直追，網路聲量暴漲，聲勢不輸長期深耕的陳美雅與郭倍宏。
第六選區公教人員多，過去趙天麟深耕多年，本屆以三萬餘票差距擊敗對手陳美雅，趙因緋聞被迫棄選，儘管黃捷快速補位，部分選票卻與郭倍宏重疊。
黃捷本屆以無黨籍參選，在鳳山選區議員以最高票連莊，經陳其邁推薦加入民進黨，帶職跨區參選下屆立委，近二個月獲綠營傾全黨之力拉抬，蔡英文總統也南下輔選，喊出至少要拚出六成選票。
陳美雅已連任四屆議員，除長期在地經營，原空戰不弱的她，日前變裝動漫真人版「綱手」也頗吸晴，近期更加大力道攻擊，批綠營濫用行政資源、工讀生受黃捷不當對待事件都激起不少火花。
郭倍宏除持續推政策牛肉欲挖藍綠選票，更不假辭色轟黃捷當年批韓國瑜落跑，如今回力鏢打向自己，也酸黃捷成天飆歌熱舞、搔首弄姿表演，更質疑黃缺席議會審查卻簽到領出席費是「薪水小偷」，也批陳其邁挺黃荒廢市政，整個市府成為黃的競選總部。
黃捷至今網路聲量仍不低，至於流量最終能否轉為選票，當年批韓落跑回力鏢是否會重傷自己，尚待分曉。
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