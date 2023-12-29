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施壓爐碴案？ 立院藍營、南市府互批

聯合報／ 記者屈彥辰吳淑玲蔡維斌／連線報導
國民黨立院黨團首席副書記長李德維（左）、立委林為洲（右）昨質疑台南爐碴案。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團首席副書記長李德維（左）、立委林為洲（右）昨質疑台南爐碴案。記者許正宏／攝影

選戰倒數藍綠攻防愈趨激烈，台南學甲、後壁區農地被回填爐碴案，檢方去年底起訴。國民黨立院黨團昨天批，才開過兩次庭，執政黨以拖待變；對此，南市府反擊，勿意圖施壓司法，「無助於侯友宜的選情」。另，雲林立委1選區候選人蘇治芬丁學忠隔空爭論虎尾治安是否敗壞，讓丁稱不排除對蘇提告。

國民黨立委林為洲、黨團首席副書記長李德維在立院開記者會「台南爐碴案準備不了了之」，林為洲說，民進黨總統候選人賴清德當台南市長時2015年發現爐碴，到去年12月12日起訴，今年8、9月各開一次庭，離判決還很遙遠，「我就是施壓檢方，碰到這種大案子不辦？」「跟國民黨無關，所以不辦？」且政府代為履行善後要花36億元，浪費納稅錢。

李德維說，民進黨批凱旋苑是以拖待變，爐碴案才是真正的以拖待變。

南市府指出，相關司法調查，市府都會密切配合，國民黨勿因選情告急，而意圖施壓，這樣恐引發政治干預司法的疑慮，更無助於侯友宜的選情；環保局持續要求業者清除，相關清理進度均公告在網，並無所謂的36億代履行費，請國民黨勿自編故事、胡亂造謠，並針對3處違法土地依法開罰21萬6千元，但依照刑事優先原則，由法院宣告沒收。

賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇批國民黨「冷飯熱炒，了無新意」。

雲林1選區選情激烈，拚連任的民進黨蘇治芬前天指虎尾治安敗壞，聚眾群毆事件曾有1年從0件暴增至81件，成長率8000%。現任虎尾鎮長兼國民黨立委候選人丁學忠昨天反控，治安問題是辛苦的警察在維護，非鎮長職權，何況一些突發事件也難可預防，虎尾破案率幾乎百分之百，蘇以不實的假數字抹黑，汙名化虎尾，不排除提告。

蘇昨則到虎尾1家KTV酒店門口直播，反擊說，酒店就開在學校前方，有無破壞地方治安，難道與地方首長無關嗎？

雲林立委第1選區民進黨蘇治芬昨天到虎尾鎮1間酒店門口直播，質疑虎尾治安問題。記者蔡維斌／攝影
雲林立委第1選區民進黨蘇治芬昨天到虎尾鎮1間酒店門口直播，質疑虎尾治安問題。記者蔡維斌／攝影
雲林立委第1選區國民黨丁學忠（前排中）批蘇治芬，以不實數據汙名化虎尾治安。記者蔡維斌／攝影
雲林立委第1選區國民黨丁學忠（前排中）批蘇治芬，以不實數據汙名化虎尾治安。記者蔡維斌／攝影

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