聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄立委第三選區激戰 雙李眷村廝殺 綠全力護盤

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

高雄市立委第三選區是眷村大本營，原是鐵桿藍，八年前被民進黨劉世芳突圍翻轉，但劉不競選連任，另起新局。此次有五人參選，仍聚焦藍綠對決，民進黨李柏毅與國民黨李眉蓁都是資深議員，李眉蓁被視為最有機會收復藍軍失土，連全力輔選綠軍的高雄市長陳其邁都數度表態最擔心李柏毅，「雙李」廝殺激烈可見一斑。

地方人士評估，李眉蓁在高雄市前市長韓國瑜被罷免後勇敢承擔市長補選戰役，雖遍體鱗傷，卻愈挫愈勇，藍營看好她有實力收復在左楠區立委失土；李柏毅獲蔡英文總統等傾全黨資源護盤拉抬，但陳其邁不只一次宣稱「左楠這席」他最擔心，顯現藍綠力拚，進入肉搏戰。

2024選舉 2024立委選舉 李眉蓁 李柏毅 2024高屏離島立委

延伸閱讀

陳其邁嘉義市陪立委王美惠車隊拜票 韓國瑜明天為張秀華助選

影／交棒！黃昭順撂話搶救關鍵這一席 否則真要去跳蓮池潭了

影／固守最大票倉？蔡英文總統選前之夜將待「這縣市」催票

侯友宜高雄掃街 立委候選人李眉蓁：地方討厭民進黨隱性聲音很多

相關新聞

高雄立委第三選區激戰 雙李眷村廝殺 綠全力護盤

高雄市立委第三選區是眷村大本營，原是鐵桿藍，八年前被民進黨劉世芳突圍翻轉，但劉不競選連任，另起新局。此次有五人參選，仍聚...

許智傑控違法圍牆重建 鍾易仲概括承受

選戰最後關頭、交戰愈發激烈，高雄民進黨立委候選人許智傑指控對手國民黨立委候選人鍾易仲家族在美濃農舍有違建，12年前請工人...

宜蘭論文戰火延燒 陳琬惠告陳俊宇

宜蘭立委選舉激戰，連日被控論文抄襲的民進黨候選人陳俊宇指出，民眾黨候選人陳琬惠碩士論文引用比超過9成，淪為「讀書報告」，...

鍾小平、吳沛憶談「疫 」互槓 于美人批藍綠

台北市第5選區（萬華、北中正）立委選舉三腳督，國民黨候選人鍾小平昨欲展現藍營團結，送99朵玫瑰花慰勞北市黨部主委黃呂錦茹...

土城三峽、汐止、中和 新北3選區激戰 大咖拚場

選戰倒數，新北土城三峽、汐止七星區、中和選區廝殺激烈，綠營發揮執政優勢，府院黨大軍加大力道輔選，藍軍採取攻守兼備戰術，要...

施壓爐碴案？ 立院藍營、南市府互批

選戰倒數藍綠攻防愈趨激烈，台南學甲、後壁區農地被回填爐碴案，檢方去年底起訴。國民黨立院黨團昨天批，才開過兩次庭，執政黨以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。