高雄立委第三選區激戰 雙李眷村廝殺 綠全力護盤

高雄市立委第三選區是眷村大本營，原是鐵桿藍，八年前被民進黨劉世芳突圍翻轉，但劉不競選連任，另起新局。此次有五人參選，仍聚焦藍綠對決，民進黨李柏毅與國民黨李眉蓁都是資深議員，李眉蓁被視為最有機會收復藍軍失土，連全力輔選綠軍的高雄市長陳其邁都數度表態最擔心李柏毅，「雙李」廝殺激烈可見一斑。

地方人士評估，李眉蓁在高雄市前市長韓國瑜被罷免後勇敢承擔市長補選戰役，雖遍體鱗傷，卻愈挫愈勇，藍營看好她有實力收復在左楠區立委失土；李柏毅獲蔡英文總統等傾全黨資源護盤拉抬，但陳其邁不只一次宣稱「左楠這席」他最擔心，顯現藍綠力拚，進入肉搏戰。

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