人權政策態度調查 小黨比大黨積極

「小黨要願意建立難民庇護機制，藍綠白等政黨要再加油！」台灣人權促進會（人促會）28日公布各黨對人權政策的看法，資深研究員施逸翔指出，時代力量、綠黨與小歐盟等政黨，幾乎都願意保障遠洋漁工、不強制換發數位ID與改革警政系統。會長涂予尹則說，國民黨雖支持制定難民法，但立院並未提案，殊為可惜。

不分區保障人權

施逸翔說，由於人權議題相對討論少，因此他們將這些議題交給有提名不分區立委的16個政黨，有收到9個政黨回覆，有些是宣示性承諾，或是沒有提出具體作法，但也有政黨很用心給回覆。人促會執委周宇修舉例，在警察權方面，時代力量就有提到要改善警察工作環境、勞動強度與不當考績的作法。

「國民黨雖有提出改善方案，但期待具體落實！」周宇修說，國民黨提出修改《警察法》，制定《警察權益保護法》等作為是很好的回覆，但台灣過去警察會有那麼多問題，也是國民黨長期執政不作為導致，希望未來能透過提案修法等具體作為落實。他也說，民眾黨有說要改善考績，但未提具體作法，頗為可惜。

小黨積極回應

周宇修表示，歐巴桑聯盟建議警察要透過課程等方式，更理解底層民眾的痛苦，更有同理心才能減少不當執法；針對難民議題，時代力量在立法院有提案《難民法》，而綠黨建立成立難民局管理，而兩黨都承諾要修改《集會遊行法》違憲的條款，但反觀藍綠的態度就很保守，讓他們感到很遺憾。

人促會主要提問有：救援在中國被消失台灣人、保障遠洋漁工有Wifi、建立難民庇護機制、修法保障居住權、保障人民個資（不強制換發數位ID、目的外個資英取得個人同意）、修改《集會遊行法》、警政系統改革與深化人權保障機制。涂予尹表示，國民黨雖支持制定《難民法》，但立院未有提案紀錄，盼未來有具體行動。

民進黨未提改善措施

針對保障居住權部分，涂予尹直言，民進黨雖然有給回覆，但缺乏更有效的改善措施，蔡總統執政以來，對於政商團體在區段徵收與都市更新圈地的惡習，仍無法完全糾正；國民黨雖然有提怎麼做，但地方縣市多為國民黨執政，過去8年也並未看到地方政府有具體作為，他們認為是「言行不一」。

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