蕭美琴陪張美慧掃街 傅崐萁回防本命區

2024大選倒數，綠營進攻鐵藍區，民進黨副總統候選人蕭美琴昨天回本命區花蓮，拉抬黨籍立委候選人張美慧；國民黨立委候選人傅崐萁積極陸戰，昨起也擔任總統候選人侯友宜全國後援會副總會長，小雞助攻母雞輔選。

蕭美琴昨在富里鄉、瑞穗鄉、光復鄉、鳳林鎮與壽豐鄉後援會與支持者見面，並在玉里鎮及吉安鄉2處掃街拜票，沿路與鄉親問好，替總統候選人賴清德拉票，也替張美慧加油打氣，晚間6時抵達競選總部發表短講。

蕭美琴說，在3組候選人裡面，自己是唯一在台北以外擔任過立委，是從東部看台灣整體國家發展及資源配置問題。針對傅崐萁到中南部輔選，「他難道覺得花蓮不用顧了嗎？」相信全國民眾會有自己的看法。

張美慧說，現在有很多抹黑的廣告文宣，指蕭美琴刪預算，擋花蓮建設，事實上蕭在花蓮10年間，台9線拓寬工程、台鐵城際列車、購車票的更新與農業區納入灌溉區等，至少爭取超過400億元經費，歷歷在目、無法抹滅，相信鄉親都看得到。

國民黨立委候選人傅崐萁（右）擔任侯友宜及趙少康的全國後援會副總會長，走訪中南部輔選。圖／國民黨花蓮縣黨部提供

傅崐萁近日積極到各鄉鎮掃街拜票，昨天起出任侯友宜及副總統候選人趙少康的全國後援會副總會長兼總幹事，走訪中南部包括南投縣、台中市、高雄市與屏東縣，為黨籍立委候選人輔選，力拚總統、立委齊勝選。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，傅崐萁即使白天到外地輔選，晚上仍會回到花蓮繼續拜票，本命區一定會顧好。

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