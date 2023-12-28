北市1選區／吳思瑤、侯漢廷近距拜票 張斯綱攻天母

北市立委第一選區（士林、北投）3人對壘，民進黨候選人吳思瑤昨天合體同黨立委何志偉站路口拜票，無黨參選的侯漢廷在不到100公尺處催票，較勁意味濃。吳表示，第一次站路口遇到其他候選人，有點訝異；侯說，選區重要路口還是要站；國民黨候選人張斯綱則守天母地區路口，選戰倒數，3人紛紛衝刺陸戰。

吳思瑤昨安排北投區承德路、石牌路口拜票，她直言，士林、北投重大路口就這幾個，她只要比其他候選人晚到，就會讓開、換位子，這是選舉倫理，第一次站路口遇到其他候選人，看到時有點訝異。

至於各自選情，吳思瑤認為，就是穩健前進，對於自己與選民都充滿信心，她是唯一正面論述、提出政見的候選人，反觀對手張斯綱、侯漢廷，永遠是打負面選戰，她相信鄉親智慧。

無黨籍立委候選人侯漢廷昨手持參選號次，特意站在梯子上，讓民眾看得更清楚。記者蘇健忠／攝影

侯漢廷表示，此路口較寬，以前議員選舉時，可接受2位候選人站得比較遠，昨到場時，看到吳思瑤團隊僅擺一個檯子，自己就展開路口開講，要是小路口，就看誰先到，有時清晨5點30分就要占位，甚至是前一晚。

侯漢廷說，吳思瑤根本薪水小偷，他的議會出席率、問政數都是該選區最高，選民都是非常自主、理性，不會受到黨意勒索及綁架。

國民黨立委候選人張斯綱（右）昨在士林區中山北路、忠誠路站路口拜票。圖／取自張斯綱臉書

張斯綱則在士林區中山北路、忠誠路站路口，他表示，站路口講求「先來後到」，畢竟選區還有其他路口可站，今天沒站到，隔天再早一點來站就好，對於一些選舉手段、安排，仍有潛規則與默契存在。

張斯綱說，每人都有主張，吳思瑤不必凸顯自己，卻對別人主張視而不見。近來勤於「陸跑」，感受到選民希望政黨輪替的情緒高昂，也對國民黨期待很高，盼明年國家有新氣象。

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