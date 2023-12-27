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激戰區／嘉縣2選區 林國慶「反明文」 挑戰陳冠廷

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣立委第二選區候選人，無黨籍林國慶（左圖）與民進黨陳冠廷（右圖）。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣立委第二選區候選人，無黨籍林國慶（左圖）與民進黨陳冠廷（右圖）。圖／聯合報系資料照片

嘉義縣立委第二選區（山區）民進黨英系大老陳明文不連任，兒子陳冠廷獲黨提名接棒參選；泛綠出身的無黨籍林國慶獲藍營禮讓，民眾黨也支持，舉「在野大聯盟」戰旗再度挑戰。選區雖有五名候選人，但外界多聚焦陳冠廷、林國慶對決，戰況激烈。

嘉義縣堪稱民進黨英系大本營，縣長翁章梁、第一選區（海區）立委蔡易餘及陳明文都是「英系」。近兩次總統大選，蔡英文總統在嘉義縣得票率都超過六成，但嘉義縣也是國民黨總統候選人侯友宜故鄉，「人不親土親」讓選戰更詭譎。

第二選區包括民雄、中埔等十鄉鎮，活躍政壇超過四十年的陳明文地方經營扎實，藍營不易撼動。陳冠廷接棒父親選區訴求「世代交替」，面對外界質疑養豬場貸款等風波也開直播說明，直球對決的作風頗獲肯定，尤其民進黨籍議長張明達接任競選總部主委，讓陳冠廷吃下定心丸。

不過，林國慶四年前參選立委高喊「反明文規定」獲非綠勢力支持，得票率百分之四十一，僅小輸陳明文五個百分點，這次獲藍營禮讓再披戰袍，國民黨頻繁助攻，連侯友宜都陪同車隊掃街，實力不容小覷。

這場選舉勝敗關鍵是傳統陸戰，人口密集的民雄、中埔、新港都是大票倉，雙方組織票能催出多少，將是勝負關鍵。

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