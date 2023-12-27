猛攻論文、違建案 宜蘭選戰3打1
宜蘭立委選舉激戰，藍白及無黨籍候選人陣營猛攻民進黨候選人陳俊宇論文疑似抄襲，部分複製網站內容，一字不漏抄，連標點符號都用錯。陳俊宇昨天到頭城鎮協天宮，拿出經快刀系統比對結果為10.7%，比佛光大學規定15％低，符合規定，痛批抹黑，要對手拿出證據否則退選。
陳俊宇邀國民黨候選人黃琤婷昨天到協天宮，在關公面前說清楚，黃未到場，倒是無黨籍候選人林錦坤前往踢館，批陳俊宇面對質疑不交代清楚，就說人家抹黑；他邀陳俊宇今天再到城隍廟發誓「楊桃集貨場請領政府補助蓋私人豪宅，佔住18年一切都合法？若有違法或說謊，遭天譴並退選」。
黃琤婷說，林錦坤提供論文比對資料抄襲20%，更有6篇12處大量抄襲，民眾黨候選人陳琬惠對媒體提到論文抄襲43%，陳俊宇拿不出證明，就說別人抹黑，現在更是到處放話說有人買票，建議陳俊宇有證據就去檢舉，不要整天放話抹黑。
民進黨立委陳歐珀昨也告黃琤婷加重誹謗，陳歐珀表示，擔任公職20幾年來從不逃避各界檢驗，自從im.B案偵結起訴後，黃仍多次抹黑他與詐團掛鉤，為遏止不良選風決定提告。
黃琤婷表示，她能理解叔叔捨不得侄子選情告急而提告，但是陳歐珀為什麼退選？想必大家都很清楚。
陳俊宇競總副主委陳金德昨天要陳琬惠拿出證據，若拿出來，他就退出政壇，否則陳琬惠道歉退選。陳說，今年4月有人提供給她，因媒體訪問才說出這份資料，看選民相不相信，這種事不用上綱到政治議題，應多談政見，整天邀發誓沒意義。
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